Tranh cãi về 'Shut Down' - MV được đầu tư nhất của BlackPink

"Shut Down" của BlackPink do Teddy sáng tác với âm hưởng hip hop. Đây là MV được đầu tư lớn nhất của BlackPink từ khi ra mắt.

Ngày 16/9, BlackPink chính thức trở lại với ca khúc mới mang tên Shut Down. Đây là bài hát chủ đề trong album Born Pink. Shut Down được sáng tác bởi Teddy và 24. So với những bài hát trước đó của BlackPink, Shut Down có sự khác biệt về âm nhạc, cấu trúc. Ca khúc kết hợp sáng tạo màn độc tấu violin cổ điển La campanella của Niccolò Paganini với âm hưởng hip-hop.

Tuy nhiên, sản phẩm không tránh khỏi những ý kiến trái chiều bởi BlackPink là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop. Công chúng luôn đặt kỳ vọng cao vào họ. Nhiều khán giả nhận xét Shut Down không có điểm nhấn đáng nhớ như những bài hát trước của BlackPink.

BlackPink trở lại với MV mới.

Phần ca từ của bài hát cũng được đánh giá không ăn nhập với giai điệu. Về hình ảnh, MV Shut Down có sự xuất hiện của nhiều bối cảnh đã sử dụng trong các sản phẩm trước của BlackPink. MV như để tái hiện hành trình đã qua và đánh dấu cột mốc mới của các thành viên BlackPink. Theo YG Entertainment, đây là MV được đầu tư kinh phí lớn nhất từ trước đến nay của BlackPink.

Cũng trong ngày 16/9, YG Entertainment thông báo BlackPink tăng thêm 3 buổi biểu diễn tại Bắc Mỹ. Ban đầu, nhóm nhạc dự định biểu diễn 10 buổi tại 7 thành phố ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trước sự mong đợi của người hâm mộ, họ tăng thêm số buổi diễn.

Nhóm nhạc nữ đến Dallas vào 25/10 và Los Angeles ngày 19/11. Chuyến lưu diễn của BlackPink ước tính thu hút khoảng 1,5 triệu khán giả và có khả năng lập kỷ lục mới cho nhóm nhạc nữ Kpop. Chuyến lưu diễn bắt đầu tại Seoul vào ngày 15/10 và dừng chân ở châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.