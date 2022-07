Tranh cãi về dịch vụ ưu tiên check-in ở sân bay

Khách hàng có thể trả từ 100.000 đồng đến 140.000 đồng để được ưu tiên check-in nhanh khi sân bay đông đúc vào mùa du lịch cao điểm.

Vào dịp cao điểm du lịch hè, sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghịt khách từ sáng đến tối. Để tránh rủi ro, nhiều người đã chọn mua dịch vụ check-in ưu tiên.

Lan Anh (28 tuổi, quận 7) cho biết đã mua dịch vụ check-in ưu tiên khi đặt vé trước khi bay 2 tuần.

“Tôi đọc tin tức thấy sân bay đông đúc, quá tải nên chọn trước dịch vụ này cho yên tâm. Nhà tôi có 2 cháu nhỏ nên dễ xảy ra một số vấn đề ngoài ý muốn”.

Tuy nhiên, dịch vụ này đã gây ra những ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng điều này sẽ tạo nên sự bất bình đẳng giữa các khách hàng.

Tốn 100.000 đồng để được ưu tiên check-in

Bamboo Airways có dịch vụ check-in ưu tiên với giá 100.000 đồng cho chuyến bay nội địa và 140.000 đồng cho chuyến bay quốc tế, không bao gồm VAT.

Dịch vụ này được áp dụng tại tất cả đường bay và sân bay mà hãng này khai thác, trừ sân bay Quy Nhơn.

Quầy thủ tục của Pacific Airlines ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Anh Nhàn.

Hành khách có thể đăng ký dịch vụ khi đặt vé online hoặc tại các đại lý vé máy bay. Dịch vụ cần được đăng ký muộn nhất là 3 giờ trước khi bay với chuyến bay nội địa và 5 giờ trước khi bay với chuyến bay quốc tế.

Vietjet Air cũng có dịch vụ này với mức giá tương tự Bamboo Airways. Với Vietravel Airlines, hãng yêu cầu hành khách phải đặt trước ít nhất 4 giờ trước khi bay.

Vietnam Airlines không triển khai dịch vụ ưu tiên check-in. Thay vào đó, hãng có dịch vụ nâng hạng vé với các mức giá khác nhau để hưởng các dịch vụ như ưu tiên check-in, lối đi ưu tiên, phòng chờ hạng thương gia…

Dịch vụ này đang tạo ra nhiều tranh cãi. Chị H. (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi không đồng ý với dịch vụ này. Khi dành nhân lực và trang thiết bị cho dịch vụ này để kiếm thêm thu nhập nghĩa là hãng phải bớt nhân lực và trang thiết bị cho việc check-in thông thường. Như vậy chẳng khác nào bớt quyền lợi của người này để bán cho người kia”.

Đồng quan điểm, Nam Phong (24 tuổi, TP.HCM) nói với Zing rằng anh nghĩ điều này sẽ gây ra nhiều hệ luỵ. “Nếu ai cũng trả tiền để ưu tiên check-in thì đến lúc, sẽ có cảnh xếp hàng check-in ở quầy ưu tiên thôi”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng dịch vụ ra đời xuất phát từ nhu cầu thực tế. Khách hàng có quyền chi trả nhiều hơn để tận hưởng dịch vụ theo nhu cầu.

Anh Việt Phong (31 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi đã trải nghiệm nhiều hãng hàng không khác nhau và thấy điều này rất bình thường. Dịch vụ này cũng tương tự như khi bạn bỏ tiền để mua ghế hạng thương gia với nhiều tiện ích kèm theo".

Nhiều hãng trên thế giới có dịch vụ ưu tiên check-in

Chia sẻ về vấn đề, đại diện Vietravel Airline nói với Zing rằng dịch vụ check-in ưu tiên đã có từ những ngày đầu thành lập hãng. Khách hàng có thể mua dịch vụ theo gói hoặc theo từng lần check-in lẻ.

"Hiểu được việc mỗi hành khách sẽ có những nhu cầu khác nhau về sự trải nghiệm trên cùng một hành trình bay, hãng cung cấp các dịch vụ tiện ích nhằm để phục vụ các nhu cầu khác biệt đó để mang đến trải nghiệm tốt nhất một cách toàn diện hơn cho mỗi hành khách”, vị này cho biết.

Vietravel Airlines có dịch vụ check-in ưu tiên theo gói hoặc theo từng vé lẻ.

Chia sẻ với Zing, Phó cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Sơn cho biết đang rà soát và sẽ họp các đơn vị liên quan xem xét việc các hãng có dịch vụ này.

Trên thế giới, nhiều hãng hàng không có dịch vụ ưu tiên check-in hay còn gọi là priority check-in.

Fly Go First của Ấn Độ cho phép khách chọn dịch vụ này với giá 400 INR (khoảng 118.000 đồng) với chuyến bay nội địa và 600 INR (khoảng 175.000 đồng) với các chuyến bay quốc tế. Khách hàng cần đặt dịch vụ trước 2 giờ với các chuyến bay trong nước và 3 giờ cho các chuyến bay ra nước ngoài. Dịch vụ này bao gồm cả việc hành lý được gắn thẻ ưu tiên. Trong trường hợp bay quốc tế, dịch vụ này không áp dụng cho quá trình nhập cảnh hay ưu tiên kiểm tra an ninh.

Một số hãng hàng không khác cũng có dịch vụ tương tự là Eurowings (Đức), Air Canada (Canada), Etihad Airways (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), Air France (Pháp)...