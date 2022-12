Tranh cãi quanh lễ cưới Ji Yeon (T-ara) và loạt sao Hàn

Lời đồn thổi bủa vây đám cưới của Ji Yeon hay Son Dam Bi. Lý do là sự vắng mặt của những người bạn thân thiết với các ngôi sao.

Ji Yeon tổ chức lễ cưới ngày 10/12.

Ten Asia nhận định hôn lễ của ngôi sao đang trở thành vấn đề nổi cộm tại ngành giải trí Hàn Quốc. Thay vì gửi lời chúc mừng tới cô dâu, chú rể, nhiều khán giả chỉ quan tâm tới việc ai tới dự hôn lễ. Tranh cãi gần đây xoay quanh đám cưới của Ji Yeon (T-ara) hay trước đó là Son Dam Bi cho thấy tình trạng đó. Theo truyền thông Hàn Quốc, sự quan tâm quá mức của công chúng khiến người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi, buồn bã ngay trong ngày vui.

Những lời đồn thổi quanh lễ cưới của Ji Yeon

Ngày 15/12, tờ Ten Asia đưa tin việc So Yeon không dự lễ cưới Ji Yeon gây tranh luận ở Hàn Quốc. Theo truyền thông Hàn Quốc, Ji Yeon của T-ara đã kết hôn với cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun vào 10/12 tại khách sạn Shilla ở Jung-gu, Seoul. Nhiều đồng nghiệp thân thiết tới chúc mừng hai ngôi sao. Trong đó, 3 thành viên cùng nhóm là Qri, Hyomin và Eunjung khiến Ji Yeon xúc động bật khóc khi họ xuất hiện trong lễ cưới.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều khán giả bàn tán, nghi ngờ và việc đó làm “hoen ố ý nghĩa của đám cưới”, tờ Ten Asia viết. Tranh luận bắt nguồn từ việc thành viên cùng nhóm với Ji Yeon là So Yeon vắng mặt. Việc này khiến tin tức hai người mâu thuẫn, bất hòa lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đáng nói, một thành viên khác của T-ara là Boram cũng không tới dự hôn lễ. Trong khi đó, nhiều đồng nghiệp khác nhóm như Jin (BTS), Donghae (Super Junior) tới chúc mừng cô dâu chú rể.

So Yeon không tham gia lễ cưới của Ji Yeon, trong khi 3 thành viên Hyomin, Qri, Eunjung đều tới dự.

So Yeon ở đảo Jeju vào thời điểm hôn lễ của Ji Yeon diễn ra. Cô cùng chồng là cầu thủ Jo Yu Min đi du lịch sau khi họ trở về từ Qatar. Chồng của So Yeon là cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia và vừa qua, anh thi đấu tại World Cup ở Qatar.

Ji Yeon và So Yeon hoạt động chung trong một nhóm nhạc suốt 8 năm. Tờ Ten Asia nhận định thật đáng tiếc khi So Yeon không tới chúc mừng đồng nghiệp nhưng nữ ca sĩ có thể có lý do cá nhân và việc này không đáng để tranh cãi hay kỳ thị.

Trước những tranh cãi, công ty quản lý của So Yeon cho biết nữ ca sĩ tới Jeju du lịch nên họ khó liên lạc được với cô để hỏi lý do không dự lễ cưới Ji Yeon. Trong khi đó, Ji Yeon chưa chia sẻ về vấn đề này.

Những tranh cãi không đáng có

Truyền thông Hàn Quốc nhận định năm qua, rất nhiều người nổi tiếng vướng tin đồn và tranh cãi tương tự. Đám cưới của ca sĩ Son Dam Bi và cựu vận động viên trượt băng tốc độ Lee Kyu Hyuk là ví dụ.

Son Dam Bi và Lee Kyu Hyuk kết hôn vào tháng 4. Bạn thân nhất của Son Dam Bi là Jung Ryeo Won và Gong Hyo Jin không hề xuất hiện trong khi rất nhiều đồng nghiệp nổi tiếng đã tham dự. Sau đó, rất nhiều bài viết bàn luận về vấn đề này. Thậm chí, có bài viết đặt tiêu đề: "Sam Dam Bi có được Lee Gyu Hyuk nhưng mất đi người bạn thân nhất".

Khi đó, theo công ty quản lý của Jung Ryeo Won cho biết nữ diễn viên bận quay phim ở Gangwon-do. Nữ ca sĩ Son Dam Bi cũng lên tiếng đính chính hiểu lầm xoay quanh đám cưới của cô.

Son Dam Bi chia sẻ: "Cảm ơn những người tôi yêu quý vì đã tới tham dự đám cưới. Tuy nhiên, có quá nhiều điều vô nghĩa bị lan truyền trong một ngày đẹp như này. Trong số chúng không có cái nào là sự thật, vì vậy, mong mọi người đừng hiểu lầm. Tôi sẽ sống hạnh phúc mãi về sau".

Năm 2021, Son Dam Bi và Jung Ryeo Won vướng tranh cãi đào mỏ. Ngày 28/8, tờ Daekyung Ilbo đưa tin hai diễn viên nổi tiếng Son Dam Bi và Jung Ryeo Won có mối quan hệ với Kim (43 tuổi) - người bị cảnh sát điều tra vì hành vi lừa đảo, tống tiền. Theo truyền thông Hàn Quốc, hai diễn viên nhận nhiều món quà đắt tiền từ Kim. Sau khi Jung Ryeo Won vắng mặt ở lễ cưới của Son Dam Bi, hàng loạt lời đồn thổi lan truyền trên mạng xã hội.

Jung Ryeo Won (bên phải) vắng mặt trong lễ cưới của bạn thân Son Dam Bi.

Và mối quan hệ với Kim được cho là nguyên nhân khiến Son Dam Bi với Jung Ryeo Won bất hòa. Tuy nhiên, nguyên nhân là gì thì thực tế Son Dam Bi lẫn Rung Ryeo Won đã phải chịu đựng những đồn thổi đi quá giới hạn. Ở hôn lễ của Gong Hyo Jin diễn ra ngày 26/10, cũng chỉ Jung Ryeo Won tới dự mà không có Son Dam Bi.

Baby Vox cũng là nhóm nhạc vướng nhiều tranh cãi. Shim Eun Jin kết hôn với Jeon Seung Bin vào tháng 9/2021. Các thành viên nhóm Baby Vox gồm Kim Ji Ji, Lee Hee Jin và Kan Mi Yeon đã tham dự đồng thời thể hiện bài hát chúc mừng Coincidence. Chỉ có thành viên Yoon Eun Hye vắng mặt và việc này từng gây tranh cãi dữ dội. Baby Vox đã nhiều lần làm rõ tin đồn bất hòa thông qua các chương trình phát sóng. Tuy nhiên, bất chấp lời giải thích của các thành viên, nhiều khán giả vẫn mặc định họ bất hòa.

Việc mời ai hay ai tới dự đám cưới là chuyện riêng tư nhưng tại Hàn Quốc, vấn đề này đang bị soi xét quá mức. Thậm chí, vô số tin đồn về vấn đề này dấy lên. Ten Asia bình luận việc không tham dự hôn lễ không phải điều đáng tranh cãi. Những lời đồn thổi, bàn tán của dư luận chỉ khiến người trong cuộc cảm thấy khó khăn dù đáng nhẽ họ nên được chúc phúc vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời.