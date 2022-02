Tranh cãi khi 'Spider-Man' không được đề cử Oscar

Nhiều ngôi sao bất ngờ khi "Spider-Man: No Way Home" bị các bộ phim vượt qua. Tác phẩm về siêu anh hùng nhả tơ chỉ được đề cử ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc tại Oscar 2022.

Trong podcast FatMan Beyond của IndieWire, đạo diễn Kevin Smith tỏ ra không hài lòng khi Spider-Man: No Way Home không được đề cử giải Oscar lần thứ 94 hạng mục Phim truyện xuất sắc.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ có 10 suất nhưng không thể giành một vị trí cho bộ phim đột phá phòng vé nhất ba năm qua?", Kevin Smith nói.

Spider-Man: No Way Home chỉ được đề cử hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc tại oscar 2022. Ảnh: Sony Pictures.

Smith cho rằng Viện Hàn lâm đi ngược khán giả đại chúng nhưng lại đặt câu hỏi vì sao không ai theo dõi chương trình phát sóng lễ trao giải. Đạo diễn nổi tiếng muốn Oscar nên có một đề cử xứng đáng để tôn vinh "Người Nhện" Peter Parker vì những thành tựu phòng vé.

Phát ngôn của đạo diễn Kevin Smith giống ý kiến của Jimmy Kimmel - nam MC từng chủ trì lễ trao giải Oscar năm 2018.

Jimmy Kimmel cho rằng anh bị sốc khi Don't Look Up được đề cử Phim truyện xuất sắc nhưng Spider-Man: No Way Home lại không có được điều đó.

"Làm thế nào mà Spider-Man: No Way Home không nhận được một trong 10 suất đề cử của hạng mục Phim truyện xuất sắc? Họ quên sự thật phim đang kiếm được 750 triệu USD ở Mỹ và tiếp tục tăng. Đây là bộ phim tuyệt vời. Có đến ba Người Nhện trong đó. Họ đang chứng minh rằng Don't Look Up hay hơn Spider-Man? Điều đó chắc chắn là không đúng", Kimmel nói.

Don't Look Up được đề cử Phim truyện xuất sắc dù vấp nhiều tranh cãi. Ảnh: Netflix.

Theo Variety, mặc dù nhận được đánh giá cao của giới phê bình và là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất toàn cầu (khoảng 1,7 tỷ USD , theo Box Office Mojo), Spider-Man: No Way Home chỉ nhận được một đề cử Oscar.

Phim cạnh tranh hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc cùng No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Free Guy và Dune.

Viện Hàn lâm trở thành cái tên được truyền thông, các nhà phê bình nhắc đến nhiều sau khi công khai danh sách đề cử Oscar lần thứ 94. Diễn viên - đạo diễn Seth Rogen, người không tham gia Spider-Man, chia sẻ quan điểm có lẽ không còn ai quan tâm Oscar nữa vì những đề cử đi ngược đại chúng.

Lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra vào ngày 27/3. Xem đầy đủ danh sách hạng mục đề cử tại đây.