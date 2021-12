Trang phục gây tranh cãi nhất năm 2021 của thần tượng Hàn Quốc

Sau khi bản cover Switch To Me của hai nữ ca sĩ Da Hyun và Chae Young (TWICE) được phát hành, trang phục hanbok cách tân do Da Hyun mặc lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích khi một trong số nhà tạo mẫu của BlackPink - Kim Balko - đăng ảnh bộ hanbok trên tài khoản cá nhân kèm dòng chú thích: "Hả? Trang phục do tôi thiết kế riêng, nhưng lại không phải sản phẩm của tôi?". Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra trang phục Da Hyun mặc gần như giống hệt bộ hanbok thiết kế riêng cho nữ ca sĩ Ji Soo trong MV How You Like That của BlackPink. Công ty quản lý của TWICE, JYP Entertainment, nhanh chóng đưa ra thông báo xin lỗi và chia sẻ rằng bộ trang phục "được mua thông qua một nhà phân phối hanbok".