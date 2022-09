Trang phục biểu diễn của BlackPink bị chê

Trang phục của BlackPink trong đợt quảng bá bài hát mới "Shut Down" bị người hâm mộ nhận xét nhàm chán và không có sự ăn nhập giữa các thành viên.

Ngày 26/9, My Daily đưa tin BlackPink biểu diễn ca khúc Shut Down trên sân khấu Inkigayo của đài SBS. Đây là sân khấu quảng bá đầu tiên và duy nhất trong lần trở lại này của BlackPink. Do đó, công chúng kỳ vọng công ty quản lý YG Entertainment đầu tư trang phục cho các thành viên.

Tuy nhiên, trang phục của BlackPink khi biểu diễn ca khúc Shut Down đang gây tranh cãi. Các bộ đồ được nhận xét là giảm phong độ và kém đầu tư so với những lần quảng bá trước của BlackPink.

Trang phục của BlackPink bị nhận xét thiếu sáng tạo và không ăn nhập. Ảnh: KBS.

Khán giả nhận xét, Jennie và Lisa là hai thành viên được mặc đồ đẹp nhất. Nữ ca sĩ Solo diện phong cách đồng phục còn Lisa gây ấn tượng với thiết kế thể thao. Trong khi đó, trang phục của Jisoo và Rosé bị nhận xét quá nhàm chán. Giọng ca Gone trông như đang mặc một bộ trang phục thường ngày. Chị cả Jisoo chỉ diện trang phục đen đơn điệu mà không được thêm phụ kiện.

Khi các bức ảnh trong buổi biểu diễn của BlackPink được công bố, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng. Nhiều khán giả thậm chí nhận xét BlackPink không giống nhóm nhạc đến từ một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, YG Entertainment.

Người hâm mộ cho rằng stylish đang chọn bừa mà không nỗ lực đổi mới hình ảnh cho BlackPink. Ngoài thiếu đột phá, trang phục của 4 thành viên còn không có sự liên kết và hòa hợp. Bốn thành viên như đang biểu diễn 4 ca khúc có phong cách khác nhau.