Trang Pháp: 'Tôi không phải là doanh nhân quá tính toán'

“Tôi không phải một nghệ sĩ mơ màng đúng nghĩa. Còn trong lĩnh vực kinh doanh, tôi không phải một doanh nhân quá tính toán”, Trang Pháp chia sẻ.

Sau sự kiện được bổ nhiệm làm chủ tịch doanh nghiệp máy in ảnh nổi tiếng tại châu Á, Trang Pháp đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh công việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

- Người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thường mang tâm hồn bay bổng, nhưng là doanh nhân lại cần sự tính toán kỹ lưỡng. Với một nghệ sĩ như Trang Pháp, việc dấn thân vào thương trường có gì khác biệt?

- Có người bạn từng nói với tôi: “Anh thấy em bay bổng hơn dân kinh doanh nhưng lại quá tỉnh táo để làm một nghệ sĩ”. Càng ngẫm tôi lại thấy nhận xét này đúng với bản thân.

Khi làm nghệ sĩ, tôi có sự bay bổng nhưng luôn lý trí, trong khuôn khổ. Vì vậy, tôi không phải nghệ sĩ mơ màng đúng nghĩa. Còn trong lĩnh vực kinh doanh, tôi cũng không phải một doanh nhân quá tính toán. Có lẽ tôi là “phép cộng” của cả hai yếu tố đó - thích hợp làm kinh doanh trong những ngành cần sự bay bổng.

- Trong kinh doanh, chị đề cao nguyên tắc nào?

- Không quá cứng nhắc chính là nguyên tắc kinh doanh tốt nhất.

Trang Pháp vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch BOFT Vietnam.

- Được biết chị vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch BOFT Vietnam. Cơ duyên nào khiến chị quyết định chuyển hướng từ nghệ thuật sang kinh doanh?

- Điều may mắn nhất của tôi là có những người bạn chân thành và giỏi giang. Một người bạn mà tôi rất quý đã mang BOFT về Việt Nam và ngỏ lời hợp tác. Bạn tôi là doanh nhân trẻ thành đạt, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực IT. Khi cùng bàn bạc với nhau, tôi cảm thấy rất hứng thú với dự án và cả hai mau chóng bắt tay hợp tác.

- Lý do nào khiến chị sẵn lòng xuống tiền đầu tư cho BOFT?

- Theo nhìn nhận của tôi, đây là sự đầu tư hợp lý. Từng theo học chuyên ngành Kinh tế - Quản lý và có kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm, tôi nhận thấy thị trường máy ki-ốt in ảnh ở Việt Nam vốn ít cạnh tranh, trong khi nhu cầu người dùng khá lớn.

Việc chụp, in ảnh từ lâu đã được yêu thích tại các nước châu Á như Nhật, Hàn Quốc, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, tôi nghĩ BOFT là một trong những thương hiệu tiên phong trên thị trường trong lĩnh vực này nên có nhiều ưu thế cạnh tranh.

Máy BOFT hiện có mặt tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở Việt Nam.

- Nhiều người vẫn nghĩ in ảnh là cách thức truyền thống và chưa thực sự phổ biến. Đa phần người Việt thích chụp ảnh hơn in, nhất là khi smartphone ngày càng được tích hợp nhiều ứng dụng tiện lợi. Chị nghĩ sao về điều này?

- Đúng thế. Sự phát triển của các ứng dụng chụp hình trên smartphone giúp mọi người tiện lợi hơn khi lưu giữ khoảnh khắc, còn in ảnh là cách thức khá truyền thống. Dù vậy, thị trường ảnh in vẫn là phân khúc màu mỡ, nhất là ở các nước châu Á. Tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc,… việc in hình chưa bao giờ giảm sức hút.

Chưa kể, BOFT là sản phẩm thân thiện với người dùng, được đặt tại những địa điểm tiện lợi, tính cạnh tranh rất cao nên tôi tin có thể chinh phục khách hàng Việt.

Việc in ảnh thẻ, in ảnh tặng, in ảnh trang trí,… là nhu cầu sẵn có. Với phương thức in ảnh truyền thống, chúng ta thường tốn thời gian ra tiệm, chờ đợi. Còn BOFT thì khác, mọi người có thể in ảnh mọi lúc mọi nơi.

Hình ảnh được in từ máy BOFT.

Đơn cử, khi tới trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí lớn, bạn có thể dùng BOFT để in ảnh khi cần.

- Sau dịch Covid-19, ngành nghề nào cũng đối mặt rủi ro. Chị có suy nghĩ đến vấn đề này khi đầu tư vào BOFT?

- Đầu tư là chấp nhận rủi ro. Bạn có thể mất tiền, công sức, thời gian, nhưng sẽ nhận về những bài học đáng giá cho lần đầu tư sau. Nếu xác suất thành/bại là 80/20 thì đã rất khả quan.

Việt Nam là một trong số ít quốc gia chống dịch Covid-19 hiệu quả. Sau khi đại dịch được kiểm soát, Nhà nước đưa ra những chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế cho doanh nghiệp. So với những nước chưa thể khống chế Covid-19, Việt Nam là thị trường an toàn và khá bình ổn.

Tôi nghĩ đại dịch ảnh hưởng nhiều tới việc hoạt động, vận hành của BOFT nhưng năm nay sẽ là thời điểm doanh nghiệp khôi phục và phát triển.

- Nhiều người cho rằng chị còn là “tay chơi” bất động sản ngầm của Vbiz, điều này có chính xác không?

- Không phải, tôi mua vì thích còn là “tay chơi” thì chắc phải học hỏi nhiều.

- Chị đặt ra tiêu chí nào khi lựa chọn bất động sản đầu tư?

- Pháp lý, vị trí và tiềm năng phát triển cơ sở hạ tầng là điều tôi quan tâm. Tôi không phải tuýp người quá cứng nhắc hoặc thích đầu cơ mua đi bán lại. Thay vào đó, tôi chỉ mua những mảnh đất có công năng lẫn tiềm năng phát triển.