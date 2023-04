Trấn Thành liệu có rời Rap Việt?

Sau khi hoàn tất casting vào đầu tháng 4, Rap Việt đang bước vào giai đoạn hoàn tất các khâu cuối cùng trước khi chính thức phát sóng vào mùa hè này. Ở thời điểm hiện tại, các thông tin về giám khảo, huấn luyện viên, đội ngũ producer của chương trình vẫn chưa được thông báo chính thức.

Tương tự, danh tính của người dẫn chương trình vẫn nhận thắc mắc. Nhiều khán giả đặt câu hỏi Trấn Thành có tiếp tục giữ vai trò host của game show rap sau ồn ào thời gian qua.

Không thể phủ nhận sức hút của Trấn Thành. Nếu không phải nam MC, nhà sản xuất cũng khó kiếm ai phù hợp hơn để đảm bảo độ nóng của chương trình trong bối cảnh Rap Việt dần hạ nhiệt sau vài mùa lên sóng.

Thế nhưng, nếu Trấn Thành không tiết chế về cảm xúc, thường xuyên khóc, can thiệp vào chuyên môn của giám khảo, huấn luyện viên hay có những câu hỏi xoáy vào đời tư thí sinh, body shaming, bản thân nam MC sẽ bị phản ứng và Rap Việt không tránh khỏi liên lụy.

Mới đây, tại buổi họp báo công bố chương trình Siêu tài năng nhí, nhà sản xuất chính thức xác nhận Trấn Thành rời khỏi ghế giám khảo sau nhiều mùa đồng hành. Đại Nghĩa là người thay thế Trấn Thành.

“Mỗi nghệ sĩ có ưu điểm và lượng khán giả riêng. Để một chương trình thành công, chúng tôi cần nghệ sĩ, các tài năng nhí, khán giả và hàng trăm người trong ê-kíp. Với 3 mùa trước, chúng tôi đã có lượng khán giả nhất định. Sang mùa này, khi thêm nghệ sĩ mới tham gia, chúng tôi có thể mở rộng đối tượng khán giả”, đại diện nhà sản xuất game show chia sẻ.

Dẫu nhà sản xuất tiết lộ Trấn Thành không tham gia chương trình vì bận lịch trình riêng, khán giả vẫn đưa ra nhiều đồn đoán. Một trong số đó là nghi vấn nam đạo diễn, MC bị thay thế vì vướng phát ngôn gây tranh cãi hoặc hành xử thiếu văn minh.

Đặc biệt, sau ồn ào Trấn Thành khóc tức tưởi, kèm câu nói: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Có nhiều thăng trầm. Nếu ai thích tiền, hào quang thì mời lên đây để nếm bốn chữ 'hào quang rực rỡ' và biết nó là gì” tại một họp báo của đàn anh càng khiến số lượng anti-fan của đạo diễn Nhà bà Nữ tăng lên.

Sau Siêu tài năng nhí, một loạt các game show đình đám khác có sự tham gia của Trấn Thành ở những mùa trước, sẽ lên sóng trong năm nay như Rap Việt, The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ, Người ấy là ai. Điều khán giả quan tâm lúc này là Trấn Thành còn tiếp tục giữ vai trò dẫn chương trình Rap Việt mùa ba hay không.

Theo nguồn tin của Zing, Trấn Thành vẫn giữ vai trò host của chương trình về rap. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhà sản xuất giữ bí mật về thông tin nói trên.

“Những thông tin mới của Rap Việt mùa 3 sẽ được nhà sản xuất sớm cập nhật tới khán giả trong thời gian tới”, đại diện Vie Channel nói với Zing.

“Nếu không phải là Trấn Thành, ai sẽ là MC phù hợp nhất với Rap Việt? là câu hỏi được giới chuyên môn, khán giả đặt ra không chỉ ở mùa này mà luôn hiện hữu từ khi Rap Việt bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ năm 2020.

Trong bối cảnh thị trường giải trí nội địa thiếu vắng những MC vừa có độ nóng về tên tuổi, vừa dẫn dắt tự nhiên và ứng biến linh hoạt, Trấn Thành luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà sản xuất trong những năm qua. Đặc biệt, ở lĩnh vực game show - nơi đơn vị tổ chức chú trọng hàng đầu về rating, không tránh khỏi chiêu trò, dàn dựng.

Ở những chương trình được xem là hot nhất của showbiz Việt hiện nay, Trấn Thành thường hiếm khi vắng mặt, có thể trong vai trò giám khảo hoặc dẫn chương trình.

Vì thế, sẽ không có gì bất ngờ nếu Trấn Thành tiếp tục giữ vai trò host của Rap Việt mùa ba. Ở hai mùa trước, anh được khen với lối dẫn sinh động, dí dỏm và hài hước. Anh cũng tỏ ra tung hứng ăn ý với các huấn luyện viên, giám khảo Binz, Karik, Wowy, Rhymastic hay JustaTee. Trong một bài phỏng vấn trên Zing, Wowy khẳng định Trấn Thành như “cổng USB”. Đầu bên này là rap, đầu bên kia là khán giả đại chúng. Theo Wowy, Trấn Thành là người giúp hai bên xích lại gần nhau một cách hiệu quả.

Sau hai mùa, Trấn Thành thể hiện sự cải thiện chuyên môn liên quan đến những kiến thức về rap.

Tuy nhiên, cũng không ít lần Trấn Thành gây tranh cãi khi đảm nhận vai trò MC, đặc biệt là việc anh thường xuyên khóc trên sóng truyền hình.

Có khi anh khóc vì nghe Hydra rap về chủ đề tình cha con. Có khi Trấn Thành khóc sau màn đấu giữa Tez với GDucky. Nhưng cũng nhiều lần Trấn Thành khóc vì chẳng bởi lý do gì. Không ít khán giả mê rap cho rằng anh làm lố, đặc biệt sau khi nam MC giàn giụa nước mắt ở tiết mục Sơn Tinh - Thủy Tinh của Ricky Star và R.Tee (Rap Việt mùa một).

Không dừng lại ở đó, Trấn Thành còn nhiều lần vướng tranh cãi bởi lối dẫn dài dòng, lê thê, thường xuyên cướp lời của những huấn luyện viên, giám khảo khác. Anh cũng hay đưa ra những câu hỏi kém duyên đối với thí sinh hoặc khách mời.

Đáng chú ý, tại chung kết Rap Việt mùa hai, ở màn giao lưu sau màn biểu diễn của Tlinh với ca khúc Gái độc thân, Trấn Thành đặt câu hỏi: “Em diễn bài này thì ở ngoài đời có độc thân không?”. Đáp lại, Tlinh nói: “Anh có thể hỏi câu nào tinh tế hơn được không ạ?”. Đoạn clip giao lưu giữa Trấn Thành và tlinh sau đó viral trên mạng xã hội. Trấn Thành bị chỉ trích vì hỏi những câu liên quan đến đời tư của khách mời.

