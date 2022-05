Trận hùng chiến mới trong ‘Avatar: The Way of Water’

Trailer đầu tiên cho “Avatar: The Way of Water” - phần hậu truyện của bom tấn “Avatar” - đã được công bố.

Ngày 9/5, hãng 20th Century Studios đã tung trailer đầu tiên cho bom tấn Avatar: The Way of Water. Đây là phim đầu tiên trong chùm bốn hậu truyện, lần lượt ra mắt vào các năm chẵn từ 2022-2028, của bom tấn điện ảnh Avatar (2009).

Vào tuần trước, khán giả tới rạp xem Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã có thể thưởng thức trailer của Avatar: The Way of Water trước khi bộ phim siêu anh hùng bắt đầu. Phản hồi sớm về đoạn giới thiệu đã xuất hiện trên mạng không lâu sau đó, và nhìn chung, tích cực. Sau gần một tuần chiếu giới hạn tại các cụm rạp, trailer cho The Way of Water đã được phát hành rộng rãi trên Internet.

Về tổng thể, đoạn trailer dài gần 100 giây gần như không có lời thoại, dành trọn vẹn không gian và thời gian cho khung cảnh hoành tráng của vùng duyên hải hành tinh Na’vi cũng như đời sống của những thổ dân với làn da màu xanh lam. Dấu vết của máy móc, công nghệ tiên tiến và sự hiện diện của loài người chỉ được tiết lộ ở nửa sau trailer, cùng với những dấu hiệu của một cuộc chiến mới.

Hình ảnh ấn tượng từ trailer Avatar: The Way of Water. Ảnh: Disney.

Trong lần trở lại, khán giả được thấy thổ dân Na’vi và loài người cùng xuất hiện trong nhiều khung cảnh. Sau 13 năm kể từ trận chiến trong Avatar, hai chủng tộc có thể đã tìm được tiếng nói chung và sát cánh chống lại một mối đe dọa mới. Nhưng cũng có thể cuộc xâm lược vì tài nguyên của con người tiếp tục leo thang.

Lời thoại duy nhất xuất hiện trong toàn bộ đoạn giới thiệu thuộc về nhân vật của Sam Worthington. Giờ đây, anh đã hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống trên hành tinh Na’vi, thậm chí xây dựng một gia đình nhỏ. Tình thế mới đẩy nhân vật tới chỗ lại phải cầm vũ khí để bảo vệ những giá trị quan trọng nhất đời. “Tôi biết một điều, dù có chuyện gì đi nữa, gia đình này là thành trì cuối cùng”, anh nói. Và đây cũng là lời thoại duy nhất trong cả đoạn phim.

Avatar: The Way of Water do James Cameron đạo diễn. Phim có sự trở lại của Sam Worthington, Zoe Saldana và Sigourney Weaver trong các vai diễn quen thuộc. Tác phẩm cũng chào đón nhiều gương mặt mới như Dương Tử Quỳnh, Kate Winslet, Edie Falco và Oona Chaplin trong các vai diễn quan trọng.