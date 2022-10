Trăn gấm 30 kg quấn chết khỉ ở Sơn Trà

Khỉ đột nhập khu dân cư ở Quảng Trị trộm trứng, dọa trẻ em

0 11

Cá thể khỉ quý hiếm nặng khoảng 10-13kg xuất hiện ở thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), gây bất an cho người dân.