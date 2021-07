Trận chiến về rap giữa ICD và Tage, ai hay hơn?

Trận chiến giữa ICD và Tage tiếp tục nóng lên khi thí sinh Rap Việt tung bản diss công kích không khoan nhượng với đối thủ.

Tage thực hiện bản diss Overrated - do anh viết lời và Sonny Tran sản xuất âm nhạc - để đáp trả màn công kích Chân chạm đất từ ICD. Sau 3 ngày, Overrated nhận hơn một triệu lượt xem.

Trận beef (cuộc chiến trong rap) giữa ICD và Tage ngày càng nóng và đang là tâm điểm của giới rap Việt. Rapper sinh năm 2001 tạm thời chiếm ưu thế trước ICD, nhưng nhiều khả năng phải phân định bằng 2 đến 3 ván diss cho mỗi rapper.

Cú đấm từ Tage

Tage là người đi sau trong trận beef lần này, do đó nắm ưu thế để vượt lên đối phương. Nam rapper được hỗ trợ từ Sony Tran - người từng sản xuất âm nhạc cho Ganh tỵ. Bản diss của Tage về cơ bản chỉn chu âm nhạc, bắt tai hơn Chân chạm đất.

ICD khai màn với sự chừng mực, xưng hô anh/em với Tage, vừa công kích, vừa ra dáng đàn anh dạy dỗ Tage. Câu từ chứa yếu tố công kích của ICD chủ yếu nhắm vào chuyện Tage ngông cuồng, chưa xứng đáng được coi trọng ở làng rap. Kỹ năng của Tage, theo ICD là hạn chế và được thổi phồng bởi bộ phận fan vừa tiếp cận rap.

Tage trong tâm thế đi sau sẽ phản bác câu chữ của ICD, đồng thời tìm ra lỗ hổng để công kích ngược đối thủ. Với Overrated, Tage đưa trận beef đi đến guồng quay thật sự của nó. Anh xưng thẳng đối thủ là mày/tao, tập trung tất cả câu chữ, như một thanh gươm sắc bén để công kích toàn diện ICD.

Thí sinh Rap Việt vốn là rapper ngông cuồng từ bản hit Lớp 13, cho đến Ganh tỵ. Tage lần đầu tham gia trận beef trong rap, nhưng cách nhập cuộc của rapper sinh năm 2001 không hề non yếu, được B Ray, Rhymastic và nhiều tên tuổi hàng đầu trong giới công nhận.

Tage vào thẳng vấn đề ngay những câu rap đầu: "Mấy ông anh Hải Phòng vừa nhắn tin khuyên tao bỏ / Thả đi con cá này nhỏ quá. Fan mày giấu trong lòng chưa dám nói ra là họ đã ngán tận cổ / Mày rap quá bài vở / Nhà tài trợ còn ngán mày mà".

Đây là những thông tin nam rapper chỉ ra để công kích đồng nghiệp. Thông thường, chỉ những người trong cuộc, thật sự tìm hiểu mới nắm bắt "tử huyệt của đối thủ". Đây là bản chất của beef, bởi khi lao vào trận beef, mục tiêu duy nhất chỉ là dùng âm nhạc hạ bệ đối thủ.

Nam rapper tiếp tục: "Tao thấy mày tội nghiệp / Chưa thể tự mình phân tích được tính chất của vụ việc / Và như mày thấy / Tao là người tạo điều kiện để mày ra track nhiều view nhất của sự nghiệp / Truyền thông giúp mày nâng trình / Khi nó cho mày cơ hội được beef với tao".

Tage chính xác khi chỉ ra bản diss Chân chạm đất là bài rap solo view cao nhất ICD từng có. ICD cho rằng Tage là rapper của truyền thông, trong khi thí sinh Rap Việt đáp trả, cho rằng chính đối thủ cũng hưởng lợi, nhất là khi được bước vào trận beef cùng Tage - một câu rap cho thấy độ ngông.

Chủ nhân hit Lớp 13 cho rằng rất nhiều người giỏi hơn anh ở khía cạnh khác, nhưng rap thì không. Câu rap kết thúc một lần nữa thể hiện chất ngông của Tage, nhưng anh cũng nhận loạt chỉ trích vì tự nhận mình đứng trên tất cả rapper hiện tại ở Việt Nam.

Ai chiếm ưu thế?

Cả hai bản diss Chân chạm đất và Overrated nhanh chóng vào top thịnh hành âm nhạc, trong bối cảnh Vpop vừa ra mắt loạt MV đầu tư. Điều đó cho thấy rap đang có sức hút cực lớn trong đời sống âm nhạc Việt. Từ khá lâu, những trận beef kiểu này mới xuất hiện trở lại, do đó như một "món ăn" hấp dẫn cho một bộ phận người hâm mộ mới của rap.

ICD tạm thời thất thế trong cuộc chiến.

Các trận beef sẽ thể hiện những tinh túy của rap. ICD hay Tage chỉ có vài ngày để dốc toàn bộ công sức cho bản rap có thể ảnh hưởng cả sự nghiệp.

Ở đó, họ phải giải quyết các khâu viết lyrics (câu từ), tạo một bản nhạc và thể hiện kỹ năng. Những kỹ năng trong rap diss chủ yếu đánh giá qua flow (nhịp), delivery (độ biến hóa của flow, giọng rap, cảm xúc) và punchline (cú đấm trong câu từ).

Rhymastic cho rằng ICD hiền ở lyrics, thiếu câu punchline ấn tượng, flow khá an toàn, delivery và chất lượng mix bản Chân chạm đất ổn. Phần hook chỉ tạm được, đặc biệt hook flow không hợp beat vì chủ yếu nhấn vào nhịp lẻ.

Về Overrated của Tage, Rhymastic đánh giá lyrics chiến hơn (tức có độ sát thương cao), hook bắt tai. Flow nửa bài đầu của rapper sinh năm 2001 chưa bám beat (một phần vì chọn beat khó), delivery chiến hơn, mix tốt.

Trong rất nhiều nhận xét từ giới chuyên môn, Rhymastic phân tích tương đối cặn kẽ, cơ bản chỉ ra được cái hay và dở của 2 rapper. Giám khảo Rap Việt nhận sự đồng tình từ phần lớn rap fan.

Quán quân King of Rap vốn rất mạnh về lyrics. Nhưng lần này, ICD chỉ làm tốt ở khía cạnh nêu thông tin, thiếu punchline, cách đan vần không có gì đặc biệt. Voice (chất giọng) của ICD vốn đã bị đánh giá thấp hơn Tage từ khi trận beef chưa nổ ra.

Chờ ICD đáp trả

Với các trận beef, ván diss đầu tiên chủ yếu mang tính chất thăm dò, khơi mào đối thủ. Các rapper thường dồn 100% vốn liếng cho ván diss bản lề thứ hai. Một số trận diss kinh điển của rap Việt kéo dài đến ván thứ 3, thậm chí còn hơn thế.

Nhưng theo góc nhìn từ MC ILL (Hưng Cao), một trận beef lý tưởng chỉ nên kéo dài đến ván thứ 3 để đảm bảo chất lượng và độ hấp dẫn.

Ván diss thứ hai của ICD sẽ mang tính bước ngoặt.

ICD bất lợi khi là người đầu tiên bắt đầu trận beef. Quán quân King of Rap chọn phương án an toàn, đó là giữ chừng mực ở câu từ, nội dung muốn truyền đạt. Tương tự câu rap cuối cùng ở Chân chạm đất: "Mở màn nhẹ nhàng thế thôi / Chúc may mắn lần tới".

Rapper sinh năm 1996 đang đứng giữa 2 thắc mắc từ cộng đồng - phải chăng ICD chủ động giấu bài, bung sức ở ván thứ hai? Hay ICD thật sự chỉ đến vậy, bởi flow, delivery và những kỹ năng cơ bản trong trận beef của ICD bắt đầu lộ hạn chế?

ICD từ thế bị động, sẽ chuyển sang chủ động ở ván 2. Nam rapper cần giải quyết một số vấn đề được Rhymastic và các tiền bối chỉ ra. Đó là đầu tư thêm phần beat (yếu tố âm nhạc), cải thiện chất lượng đoạn hook, gạt bỏ những chi tiết bên lề và flow, delivery cần táo bạo hơn.

Tage trong Overrated chỉ ra khá nhiều thông tin mang tính "điểm huyệt", từ việc ICD không được rapper Hải Phòng công nhận. ICD nhờ Tage để có bản rap view cao nhất sự nghiệp. ICD bị đàn em mỉa mai kỹ năng đan vần trong rap.

Thách thức cho ICD là phải bẻ ngược tất cả quan điểm đó, đồng thời "điểm huyệt" ngược lại Tage.