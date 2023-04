Trần Bảo Sơn chia tay bạn gái

Trao đổi với Zing, Trần Bảo Sơn cho biết anh và bạn gái chia tay hai năm trước. Hiện, con gái của anh sống chung với mẹ. Nam diễn viên từ chối chia sẻ nguyên nhân đường ai nấy đi.

Anh cho biết sau chia tay, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc con.

"Hiện tại, các con là niềm vui lớn nhất của tôi", anh chia sẻ.

Năm 2021, Trần Bảo Sơn xác nhận với Zing anh đã có con gái thứ hai. Anh tiết lộ con gái tên là Kendall Trần, sinh năm 2020. Nam diễn viên chia sẻ: "Đôi khi hạnh phúc rất đơn giản. Cám ơn trời phật đã cho tôi hạnh phúc với hai nàng công chúa. Điều thú vị là ba cha con đều tuổi chuột".

"Cô bé và chị gái Devon Trần hiện chưa gặp nhau. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cho hai con gặp gỡ", anh nói thêm.

Tuy nhiên, nam diễn viên kín tiếng, không chia sẻ về mẹ của con gái. Trên trang cá nhân, Trần Bảo Sơn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của bé Kendall Trần.

Trần Bảo Sơn ly hôn Trương Ngọc Ánh từ đầu năm 2014 sau 9 năm chung sống. Cả hai có chung con gái là bé Bảo Tiên. Cặp diễn viên quyết định đường ai nấy đi vì không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống.

Từ khi ly hôn, Bảo Tiên sống cùng Trương Ngọc Ánh. Trần Bảo Sơn cho biết anh và vợ cũ vẫn giữ quan hệ bạn bè tốt đẹp. Anh thường xuyên góp mặt trong các dịp quan trọng của con, đưa Bảo Tiên đi chơi vào dịp cuối tuần.

Trong bài phỏng vấn trên Zing, Bảo Sơn chia sẻ: "Sau hôn nhân, chúng tôi cũng đã có những trải nghiệm mới, để mọi thứ nhẹ nhàng chứ không vồ vập. Chúng tôi cũng không có cảm giác hối tiếc mà giữ được sự tôn trọng dành cho nhau. Cuộc hôn nhân của tôi và Ánh dù đã kết thúc nhưng đã cho chúng tôi cô con gái Bảo Tiên xinh xắn, đáng yêu. Đó là điều đẹp đẽ trong cuộc đời cả hai. Bây giờ, mối quan tâm chung của tôi và Ánh là làm sao để cho Bảo Tiên có cuộc sống tốt".

