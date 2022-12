Trailer 'Transformers 7' lập kỷ lục

Trailer bom tấn “Transfromers: Rise of the Beast” hiện có số lượt xem cao nhất lịch sử hãng Paramount Pictures chỉ sau hơn một tuần ra mắt.

"Transfromers: Rise of the Beast" tung trailer mãn nhãn.

Ngày 11/12 (theo giờ Mỹ), tờ The Wrap đưa tin trailer đầu tiên của bom tấn khoa học viễn tưởng do Steve Caple Jr. đạo diễn vừa lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" cho hãng Paramount.

Đoạn clip quảng bá đã thu được 494 triệu view toàn cầu trên đa nền tảng chỉ trong tuần đầu tiên phát hành, trở thành trailer có lượt xem cao bậc nhất lịch sử điện ảnh.

Đáng chú ý, Rise of the Beasts thu về tới 238 triệu lượt xem trong ngày mở màn. Con số này đứng thứ 4 trong lịch sử, chỉ xếp sau trailer đầu tiên của Spiderman: No Way Home (355,5 triệu) và 2 trailer của siêu bom tấn Avengers: Endgame (289 và 268 triệu).

Trong khi đó, ra mắt cùng thời điểm với Transfromers, Guardians of the Galaxy Vol. 3 và Indiana Jones and the Dial of Destiny chỉ kiếm được lần lượt 182 triệu và 77 triệu view, hoàn toàn bị “người đồng nghiệp” áp đảo.

Phần thứ 7 trong loạt phim về người máy biến hình giới thiệu nhiều nhân vật hoành tráng mới. Ảnh: Paramount Pictures.

Rise Of The Beasts là phần thứ 7 trong series thành công bậc nhất của Hollywood – Transformers, dự kiến tái xuất màn ảnh vào đầu năm 2023 . Đây là phần đầu tiên trong dự án bộ ba được Paramount Pictures tái khởi động, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho loạt phim huyền thoại này. Trailer đầu tiên ngay khi được trình làng đã khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng vì độ kịch tính và hoàng tráng.

Rise Of The Beasts lấy bối cảnh vào năm 1994, khoảng thời gian tiếp sau khi Bumblebee xuất hiện. Như tựa đề đã thể hiện, phần phim này dựa theo bộ truyện Beast Wars cực kỳ ăn khách vào thập niên 1990. Đây cũng là lần đầu tiên, một nhóm robot mới xuất hiện, có khả năng biến mình thành động vật thay vì ô tô như trước đó.

Không những vậy, khán giả sẽ chứng kiến cuộc chiến đầy cam go giữa Autobots và Decepticons, với sự xuất hiện của 3 “thế lực” mới: Maximals, Predacons và Terrorcons.

Trailer mãn nhãn của 'Transformers 7' Trailer phần phim thứ 7 trong series bom tấn "Transformers" vừa được công bố, hé lộ những thước phim hành động và kỹ xảo đỉnh cao.