Trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Hội An

Xem show Ký ức Hội An: Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An mang đến cho người xem những màn trình diễn tổng quan về văn hóa lịch sử lâu đời của Hội An. Ảnh: Dulichcungmaymay.