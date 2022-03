Trải nghiệm hương vị cocktail Singapore từ các quán bar ấn tượng

Trong đại dịch, các quán bar được thế giới vinh danh và cả những cái tên mới nổi đã liên tục sáng tạo, thích nghi để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho thực khách.

Luôn sáng tạo và không ngừng đổi mới để đem lại những giá trị vượt bậc theo đúng tinh thần Singapore, các quán bar đình đám tại đảo quốc sư tử đã mở ra một chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ: Thưởng thức cocktail đóng chai độc đáo tại nhà trong đại dịch.

Chọn cách thích nghi với Covid-19

Nằm trong danh sách bình chọn uy tín của khu vực và thế giới, các quán bar nổi tiếng tại Singapore đã nỗ lực đưa những hương vị đặc trưng vào dòng cocktail đóng chai, từ đó giúp khách hàng có thể thưởng thức thức uống yêu thích tại nhà trong đại dịch.

Trong đó, Native Bar (52A, Amoy Street) có phong cách bài trí đầy tính nghệ thuật và không gian ấm cúng. Thiết kế pha trộn giữa cổ điển và hiện đại tạo nên không gian hoàn hảo để thực khách thư giãn và trò chuyện.

Native Bar nằm trong danh sách 50 quán bar tuyệt nhất châu Á 2021 (Asia’s 50 Best Bars 2021) và 50 quán bar tuyệt nhất thế giới 2020 (World’s 50 Best Bars 2020). Ảnh: CNTraveler.

Cùng với hashtag #NativeAtHome, quán bar này có dòng cocktail đóng chai được yêu thích phục vụ thực khách tại nhà trong giai đoạn dịch bệnh, như Peranakan (rượu rum ngâm mít với lá laksa, sữa dê, quả thầu dầu và đường thốt nốt gula melaka), Pineapple Arrack (rượu, dừa già, vỏ thơm và gia vị Sri Lanka) và Hibiscus (táo gai chưng cất, rượu, cọ kithul và lòng trắng trứng).

Native At Home còn gây ấn tượng với loạt đồ uống sáng tạo sử dụng những nguyên liệu độc đáo như hoa cúc, cà phê, hạt tiêu kampot, trà matcha, vỏ hạt cacao và cam vàng yuzu.

Native nổi tiếng là thương hiệu tôn vinh những yếu tố bản địa, luôn đề cao sản vật, rượu và thậm chí cả các nguyên vật liệu cũng như âm nhạc có nguồn gốc Đông Nam Á. Ảnh: Tribenative.

Còn No Sleep Club (20, Keong Saik Road) mới chỉ khai trương cuối năm 2019 nhưng đã được trao hai giải thưởng danh giá là Campari One To Watch Award 2020 và Disaronno Highest New Entry Award 2021. Đây cũng là quán bar mới nổi "hot" nhất châu Á, đứng vị trí số 8 trong danh sách 50 quán bar tuyệt nhất châu Á 2021 (Asia’s 50 Best Bars 2021), No Sleep Club có thiết kế theo phong cách đơn giản, hiện đại và thân thiện, phù hợp với những thực khách trẻ tuổi.

Thức uống rất đáng để thử tại đây là No Sleep Club Gin & Tonic, sự kết hợp cân bằng của gin hương mận đen, ổi và mận lên men. Thích ứng với dịch bệnh, quán cung cấp các loại cocktail đóng chai thú vị cho thực khách mang đi hoặc thưởng thức tại nhà, gồm vị táo lên men, mật ong hoa cúc hay nho... Khi mở cửa trở lại, quán còn phục vụ các món ăn kèm đa dạng để thưởng thức cùng cocktail và bia.

No Sleep Club được tán thưởng nhờ thức uống tuyệt vời, đồ ăn ngon và cách phục vụ tốt. Ảnh: No Sleep Club.

Tinh thần sáng tạo của các quán bar mới giữa đại dịch

Bên cạnh sự thích nghi với Covid-19 của các quán bar tên tuổi, các bar ra đời giữa đại dịch cũng cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo với dòng cocktail đóng chai độc đáo và chất lượng mang đậm màu sắc bản địa.

GudSht (8 Grange Road, #01-04 Cathay Cineleisure Orchard và The Refinery, 115 King George’s Avenue, #01-02) ra đời trong bối cảnh đại dịch, đem đến những món cocktail thú vị, truyền cảm hứng vui vẻ cho thực khách. Một ly Unicorn Barf (được pha chế bằng rượu gin, rượu Campari cùng các thành phần như cam vàng yuzu, bạc hà và mận) chính là lựa chọn tươi mát và sảng khoái để du khách giải nhiệt sau một ngày dài khám phá đảo quốc.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 56 quốc khánh Singapore vào năm 2021, GudSht đã ra mắt dòng cocktail đóng chai phiên bản giới hạn với thiết kế bao bì ấn tượng, thể hiện các biểu tượng quốc gia được yêu thích nhất như tượng Merlion, Marina Bay Sands, Gardens by the Bay và Singapore Flyer. Ngoài những loại cocktail đóng chai đủ vị, quán còn có nhiều món ăn kèm tươi ngon giao tận nơi.

Hình ảnh các biểu tượng nổi tiếng của đảo quốc trên bao bì dòng cocktail đóng chai phiên bản giới hạn GudSht National Day năm 2021. Ảnh: Spirited Singapore.

Còn tại The Elephant Room (20A, Teck Lim Road), thực khách sẽ được trải nghiệm nền văn hóa nhiều màu sắc của khu Little India qua những món cocktail (có dạng đóng chai mang đi) và các món ăn kèm lấy cảm hứng từ ẩm thực Ấn Độ.

Mang tên của cửa tiệm hoa nổi tiếng ở Little India, món cocktail đặc trưng Jothi’s Flower Shop hẳn sẽ gợi lên muôn vàn cảm giác thích thú mà du khách có thể cảm nhận khi dạo bước giữa trung tâm của một trong những cộng đồng văn hóa đa dạng nhất Singapore. Hoa nhài được nấu cùng sữa và rượu gin trước khi được lên men với chanh và mật ong đã mang đến cho loại cocktail này một mùi hương thật sự khác biệt.

Toàn bộ nguyên liệu của The Elephant Room được chọn mua từ khu chợ Tekka Market nổi tiếng và vùng phụ cận. Ảnh: The Elephant Room.

Vì vậy, trong chuyến ghé thăm Singapore tới đây, nếu bạn muốn thoải mái nhâm nhi chút thức uống tại phòng khách sạn hay căn hộ Airbnb, đừng ngần ngại đặt giao tận nơi những loại cocktail đóng chai thú vị kể trên.