Trải nghiệm hè trực tuyến tại New Zealand cho học sinh Việt Nam

Một số trường trung học New Zealand triển khai chương trình trải nghiệm hè trực tuyến dành riêng cho học sinh Việt Nam, nhằm giúp các bạn khám phá môi trường giáo dục ở xứ kiwi.

Thông thường, học sinh quốc tế sẽ đến New Zealand để gặp gỡ và ở trọ tại một gia đình bản xứ trong thời gian 2 tuần diễn ra chương trình du học hè. Hàng ngày, các bạn sẽ được tham quan nhà trường, học thử cùng học sinh kiwi và khám phá môi trường sống tại New Zealand.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh trên toàn thế giới - trong đó có Việt Nam, không thể đến trải nghiệm trực tiếp chương trình hè tại các trường trung học ở New Zealand. Vì vậy, chuỗi chương trình hè Summer Series đã được thiết kế dành riêng cho học sinh Việt Nam, giúp phụ huynh và các em có cái nhìn chân thực hơn giáo dục New Zealand.

Học sinh trường trung học Wellington High School tại Wellington, New Zealand.

“Sáng kiến mới nhất của chúng tôi, với tên gọi Summer Series, được thiết kế để kết nối phụ huynh, học sinh Việt Nam với đất nước New Zealand và nền giáo dục nơi đây, ngay cả trong bối cảnh giới hạn di chuyển như hiện nay. Đây là cách tuyệt vời để học sinh khám phá những điều khiến New Zealand có thể trở thành lựa chọn đúng đắn cho tương lai. Điểm hay nhất là chương trình hoàn toàn miễn phí”, ông Haike Manning, nhà sáng lập LightPath Consulting Group, đơn vị tổ chức Summer Series, cho hay.

Summer Series là chuỗi hoạt động trực tuyến, trong đó có Explore New Zealand (Khám phá New Zealand) và Virtual Summer Experience (Trải nghiệm hè trực tuyến) đã và đang triển khai. Virtual Summer bao gồm 4 chương trình, với sự tham gia của 10 trường trung học tại New Zealand.

Thời gian Chương trình Đơn vị tham gia 21/6-25/6 1. Auckland 2. Tauranga Trường Green Bay, trường St Doms

Trường Tauranga Boys, trường Tauraga Girls 28/6-2/7 3. Wellington 4. Auckland Trường Wellington High School, trường Paraparaumu, trường Wellington College, trường Wellington Girls

Trường Westlake Boys, trường Westlake Girls

Mỗi chương trình diễn ra trong một tuần vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu theo giờ Việt Nam. Đối tượng tham gia là học sinh lớp 7 đến lớp 9 (13-15 tuổi) và có trình độ tiếng Anh tối thiểu, tương đương IELTS 5.0.

Trình độ tiếng Anh tối thiểu (tương đương IELTS 5.0) là một trong những điều kiện của chương trình.

Dù diễn ra trên nền tảng trực tuyến, chương trình vẫn được thiết kế phù hợp, giúp người tham gia hiểu rõ hơn môi trường học tập thực tế của du học sinh tại New Zealand. Điểm nổi bật của chương trình là học sinh Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ học sinh bản địa và học sinh quốc tế tại các trường trung học New Zealand, tham quan khuôn viên trường, tìm hiểu các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thử một lớp học và trò chuyện với giám đốc bộ phận học sinh quốc tế của trường.

Ngọc Đại (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình bản xứ tại Tauranga, New Zealand.

Nguyễn Ngọc Đại - một du học sinh Việt Nam tại trường Trung học nam sinh Tauranga Boys’ College - chia sẻ: “Từ khi đến New Zealand, mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới đối với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, rời xa gia đình và bè bạn. Nhưng chỉ sau vài tuần sống và học tập ở New Zealand, tôi đã coi đây là ngôi nhà và gia đình thứ hai của mình. Tôi còn làm quen được với rất nhiều bạn bè người kiwi. Bao lo lắng trong ngày đầu đến đây dần tan biến nhờ sự quan tâm hết lòng của gia đình bản xứ và bạn bè mới ở trường Trung học nam sinh Tauranga".

"Khối lượng bài vở và môn học khác ở Việt Nam nên hồi đầu tôi có hơi bỡ ngỡ, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Tôi thỏa sức khám phá rất nhiều môn học mới như công nghệ số và các môn thể thao ở xứ kiwi. Bạn bè và thầy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi gặp khó khăn trong học tập. Tôi rất hạnh phúc vì được sống ở đất nước New Zealand và học tập tại ngôi trường tuyệt vời này", Ngọc Đại chia sẻ.