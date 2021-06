Trải nghiệm du lịch cao cấp tại resort ở Maldives

Lưu trú tại những resort cao cấp, du khách được tận hưởng trải nghiệm du lịch khác biệt, thỏa sức khám phá thiên đường biển Maldives.

Trong bối cảnh dịch bệnh, Maldives vẫn đón du khách quốc tế, không yêu cầu thị thực và không cách ly nhưng với yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 48-96 tiếng trước giờ khởi hành. Thông tin này vẫn đang được áp dụng cho đến thời điểm hiện tại, khi có thay đổi sẽ được thông báo bởi Cục du lịch Maldives.

Hành trình đến thiên đường biển Maldives bắt đầu từ những trải nghiệm bay an toàn cùng các hãng hàng không quốc gia 5 sao. Đối với du khách khởi hành từ Việt Nam, chuyến bay thuận tiện nhất vẫn là của hãng hàng không quốc gia Singapore - Singapore Airlines với một chặng dừng tại sân bay Changi.

Còn đối với du khách khởi hành từ Mỹ hoặc châu Âu thì Emirates Airlines quá cảnh tại Dubai, hoặc Qatar Airways quá cảnh tại Doha sẽ là lựa chọn tối ưu. Khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Velana, du khách sẽ được nhân viên khu nghỉ chào đón, mời vào trải nghiệm phòng chờ sân bay riêng, làm thủ tục nhận phòng và sắp xếp phương tiện di chuyển ra khu nghỉ dưỡng.

Khu nghỉ dưỡng Anantara Dhigu Maldives Resort và Niyama Private Islands Maldives.

Đội ngũ thiết kế kỳ nghỉ của The Journeys Collection chia sẻ, Maldives là một điểm đến thu hút du khách quốc tế. Du khách có thể ghé thăm Maldives quanh năm, mùa cao điểm sẽ bắt đầu từ tháng 11 đến lễ Phục sinh tháng 4. Nơi này có mưa vào thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 nhưng bù lại giá dịch vụ sẽ thấp hơn so với các thời điểm khác trong năm.

Một du khách “sành Maldives” sẽ không dành thời gian để tìm hiểu về trung tâm mua sắm hay nhà hàng địa phương nào nổi tiếng gần khu nghỉ dưỡng của họ. Đơn giản bởi hiện tại vẫn chưa có 2 tiện ích này gần một khu nghỉ dưỡng sang trọng nào tại Maldives. Vì vậy, các nhà thiết kế kỳ nghỉ chuyên nghiệp luôn tư vấn du khách lựa chọn một “luxury resort” phù hợp với phong cách cá nhân, tài chính và có phục vụ ẩm thực đa dạng.

Khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru.

Những đảo san hô rực rỡ sắc màu, bãi cát trắng tinh cùng làn nước biển trong xanh như ngọc là những hình ảnh luôn làm du khách trầm trồ trong suốt chuyến đi. Đối với những du khách lần đầu ghé thăm Maldives, việc trải nghiệm đêm nghỉ tại Over Water Pool Villa - biệt thự xây trên mặt nước với hồ bơi riêng - là một điều không thể thiếu. Ngoài ra, lặn biển cùng cá heo, cá đuối manta-rays cũng là trải nghiệm thú vị được nhiều du khách châu Á lựa chọn.

Trải nghiệm lặn biển cùng cá heo tại The Ritz-Carlton Fari Islands và Sunset Cruise on Escape tại W Maldives.

Đại diện The Journeys Collection chia sẻ thêm, đa số du khách có trẻ em nhỏ tuổi đi cùng sẽ lựa chọn những resort di chuyển bằng thuyền cao tốc như Anantara Dhigu Maldives Resort, Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa hay W Maldives Resort. Trong khi các gia đình có trẻ em từ 4 tuổi trở lên, hoặc các cặp đôi sẽ ưu tiên resort di chuyển bằng thủy phi cơ. Mặc dù giá thành có phần nhỉnh hơn, nhưng đổi lại du khách sẽ có cơ hội ngắm toàn cảnh Maldives từ không trung.

Các khu nghỉ dưỡng nhận được nhiều sự quan tâm của du khách là Anantara Kihavah Villas Maldives, Niyama Private Islands Maldives, Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru và The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands. Đây đều là đối tác chiến lược của The Journeys Collection.

Nhà hàng Sea dưới lòng đại dương của Anantara Kihavah tọa lạc tại vùng biển Baa Atoll, được bao bọc bởi rạn san hô được bảo tồn của UNESCO. Nhà hàng đẹp lung linh với những rạn san hô nhiều màu sắc kỳ ảo vào buổi sáng, phù hợp với một buổi “champagne breakfast”. Đêm về, Sea khoác lên mình vẻ ngoài huyền bí hơn với sự xuất hiện của nhiều loài cá lạ.

Còn khi ghé thăm Niyama, du khách sẽ được tận hưởng buổi dạ tiệc Glow Party tại nhà hàng Sub Six Underwater Playground, được xây sâu 6 mét dưới lòng đại dương.

SEA Underwater Restaurant tại Anantara Kihavah Villas Maldives.

Để tư vấn và thiết kế được một chuyến đi Maldives hoàn hảo, các thương hiệu resort mà The Journeys Collection hợp tác đều được tuyển chọn từ những chuỗi thương hiệu khách sạn danh tiếng như Four Seasons, Anantara, Marriott International hay Six Senses. Các resort phải đảm bảo phù hợp với tập khách hàng của mình và mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.