Trách nhiệm bồi thường trong vụ xe Wave tông gãy cửa Mercedes S400

Luật sư cho biết yếu tố lỗi của các bên là căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường của lái xe máy và tài xế Mercedes S400.

Chiều 28/9, camera ghi lại cảnh chiếc ôtô Mercedes S400 tấp vào lề đường tại khu vực TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi tài xế mở hé cửa, một xe máy lao tới từ phía sau, tông trúng cánh cửa ôtô.

Vụ việc khiến xe máy hư hỏng, còn cửa ôtô gãy gập về phía trước. Trường hợp này, trách nhiệm bồi thường của các bên sẽ được xác định ra sao?

Cửa xe Mercedes gãy gập sau cú tông của xe máy. Ảnh: P.Y.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) cho biết theo Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008, người điều khiển ôtô không được mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Về chế tài xử phạt, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt với hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn là 400.000-600.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Trong vụ việc này, cần làm rõ thời điểm tài xế mở cửa và tương quan khoảng cách giữa ôtô và xe máy tại thời điểm đó, từ đó xác định yếu tố lỗi và trách nhiệm bồi thường của các bên.

Hình ảnh từ clip cho thấy thời điểm chiếc xe mở cửa, xung quanh không có phương tiện, việc mở cửa đảm bảo điều kiện an toàn. Sau khoảng 6 giây, chiếc xe máy lao tới với tốc độ cao. Nhìn nhận tình huống này, ông Giáp cho rằng phần lỗi chính sẽ thuộc về người điều khiển xe máy.

"Nội dung clip cho thấy ôtô đã mở cửa đủ rộng, người lái xe máy có trách nhiệm quan sát và làm chủ tốc độ trước khi xảy ra tình huống. Đây không phải trường hợp bất ngờ, yếu tố lỗi phần lớn sẽ thuộc về lái xe máy do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ. Do đó, người này sẽ phải bồi thường thiệt hại trong phạm vi do lỗi của mình gây ra", luật sư phân tích.

Nói về việc mở cửa của người lái ôtô, ông Giáp đánh giá vẫn cần xem xét trách nhiệm của tài xế Mercedes. Ngay cả khi thời điểm mở cửa xe đã đảm bảo an toàn vẫn cần làm rõ độ mở của cánh cửa thời điểm đó có đảm bảo độ an toàn, và cánh cửa có lấn đường, gây ảnh hưởng tới việc lưu thông hay không.

Nếu va chạm liên quan những yếu tố này, đây là tình huống xảy ra do "lỗi hỗn hợp". Khi đó, theo nguyên tắc bồi thường của Bộ luật Dân sự 2015, cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm nhưng sẽ tương ứng với phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Trường hợp xác định không có lỗi của tài xế Mercedes, lái xe máy sẽ phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại đã gây ra, trừ trường hợp đôi bên có thỏa thuận khác.