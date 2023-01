TP.HCM và Tây Ninh ghi nhận biến thể phụ XBB

Vào hôm 6/1, Bộ Y tế cho biết hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ở nước ta đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể XBB tại tỉnh Tây Ninh và TP.HCM.

Theo Bộ Y tế, giai đoạn giao mùa từ đông sang xuân sẽ tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh dịch đường hô hấp. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo thông báo của Bộ Y tế vào ngày 6/1, ở nước ta, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể XBB tại tỉnh Tây Ninh và TP.HCM.

Bộ Y tế cho hay tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam cơ bản đang được kiểm soát, tỷ lệ mắc và tử vong do nhiễm nCoV giảm mạnh. Tính đến hết ngày 4/1, Việt Nam đã triển khai tiêm chủng được trên 265 triệu liều vaccine phòng Covid-19 an toàn cho người dân từ 5 tuổi trở lên.

Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 sẽ diễn biến phức tạp với các biến chủng, biến thể phụ của SARS-CoV-2 liên tục biến đổi và miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian. Ngoài ra, việc mở cửa, nới lỏng các chính sách phòng, chống dịch của một số nước trong khu vực sẽ dẫn đến nguy cơ số trường hợp mắc Covid-19 gia tăng.

Người dân cần chủ động phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các dịch bệnh khác vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Chí Hùng.

Virus SARS-CoV-2 khiến dịch Covid-19 liên tục biến đổi, tạo ra các biến chủng, biến thể mới. Đến nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ghi nhận trên 500 biến thể khác nhau. Trong đó, Omicron là biến thể chủ đạo của các trường hợp nhiễm nCoV trên toàn thế giới với nhiều biến thể phụ như BQ.1 (chiếm 23,3%), BA.5 (chiếm 20,6%), BA.2.75 (chiếm 6,8%), XBB (chiếm 3.3%), BA.4.6 (chiếm 2,8%) và một số biến thể phụ khác.

Theo WHO, biến thể XBB được ghi nhận trên thế giới từ tháng 10/2022 và đến nay đã lây lan ở hơn 70 quốc gia. Gần đây, biến thể phụ XBB.1.5 đang gây đợt bùng phát dịch mới ở Mỹ, ghi nhận tỷ lệ mắc biến thể này tăng từ 4% lên 41%, trong đó gần nửa số ca nhiễm này là do biến thể phụ XBB.1.5 gây ra.

WHO dự báo chủng XBB và XBB.1.5 sẽ dần chiếm ưu thế so với các chủng phụ của Omicron khác trong thời gian tới. Theo các chuyên gia y tế trên thế giới, biến thể XBB có khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron. Tuy nhiên, vaccine phòng Covid-19 hiện tại vẫn có thể phòng khả năng diễn biến tình trạng bệnh nặng và tử vong.