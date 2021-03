TP.HCM tiếp tục nắng nóng

Thời tiết nắng nóng tại TP.HCM kéo dài đến ngày 1/4. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 37 độ C, chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Ngày 30/3, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ ban ngày cao nhất khoảng 35- 37 độ C, một số nơi lên đến 38 độ C. Ban đêm, nền nhiệt hạ còn 29-30 độ C.

Riêng miền Đông, miền Tây, nắng nóng xuất hiện diện rộng, nhiệt độ trên 35 độ C, gay gắt nhất trong khung thời gian từ 11h đến 15h.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo nắng nóng đi kèm với độ ẩm thấp khiến cơ thể mất nước, mất sức nhanh khi hoạt động ngoài trời thời gian dài. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, người dân cần chú ý uống nước thường xuyên và che chắn khi rời khỏi nhà.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay tia cực tím tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ khá cao trong hôm nay và những ngày tới. Cụ thể, TP.HCM có chỉ số UV khoảng 11-12 đơn vị vào giữa trưa. Đây là mức nguy cơ gây hại rất cao cho da.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân không đứng hoặc tiếp xúc trực tiếp dưới nắng quá lâu từ 11h đến 15h. Ảnh: Y Kiện.

Dự báo từ nay đến 1/4, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa áp thấp nóng, cùng với ảnh hưởng áp cao cận nhiệt đới ở tầng cao. Do đó, tình trạng nắng nóng sẽ còn kéo dài và trải rộng ở miền Đông, TP.HCM cũng như khu vực miền Tây.

Đối với các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, gió chuyển dần sang hướng đông - đông nam, cường độ hoạt động yếu; vài nơi có mưa rào. Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, gió Đông Bắc phổ biến khoảng cấp 4. Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và Phú Quốc, gió Đông Bắc cấp 3 có lúc cấp 4, biển bình thường.

Về chất lượng không khí, lúc 7h, ứng dụng PAMAir cho thấy chỉ số AQI tại hầu hết điểm đo trong thành phố ở ngưỡng trong lành.

Ứng dụng AirVisual cũng đánh giá chỉ số AQI trung bình của TP.HCM lúc 7h là 57 đơn vị (ngưỡng trung bình). Điểm quan trắc có chỉ số AQI thấp nhất là phường Long Phước, TP Thủ Đức, với 53 đơn vị. Điểm đo tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, có chỉ số AQI cao nhất với 67 đơn vị.

AirVisual dự báo 3 ngày tới, chất lượng không khí tại TP.HCM ở ngưỡng trung bình, trong khoảng 80 đến 89 đơn vị. Hai ngày tiếp theo, chỉ số AQI tắng nhẹ 96 và 100 đơn vị, chất lượng không khí trung bình.