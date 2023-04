TP.HCM tiếp tục nắng nóng diện rộng

TP.HCM nắng nóng đến hết tháng 4

0 8

TP.HCM ghi nhận mức nhiệt 36 độ C, tăng 1 độ C so với những ngày trước. Dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Nam Bộ cho đến hết tháng 4.