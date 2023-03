TP.HCM sung công quỹ hơn 12.000 xe tang vật

Công an tịch thu sung công quỹ 12.845 xe vi phạm hành chính. Trong đó, 3.955 phương tiện đang tổ chức bán đấu giá, còn 8.890 xe được trình cấp thẩm quyền phê duyệt hướng xử lý.

Xe máy vô chủ nằm tại các bãi giữ xe vi phạm do chủ phương tiện không tới nộp phạt theo quy định. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Thông tin vừa được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho hay tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ chiều 23/3.

Theo thượng tá Hà, đến ngày 28/2, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đang tạm giữ 31.511 phương tiện. Công an đã ký quyết định tịch thu, sung ngân sách 12.845 xe vi phạm hành chính, trong đó chủ yếu là xe mô tô 2 bánh.

Trong đó, 3.955 phương tiện đang tổ chức bán đấu giá, còn 8.890 xe được trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản. Ngoài ra, có 18.233 xe đã hết thời hạn tạm giữ, đang chờ xác minh xử lý.

Thượng tá Hà cho biết thêm theo quy định của pháp luật, tang vật quá thời hạn tạm giữ mà không xác định được chủ sở hữu, công an phải 2 lần thông báo công khai.

Hết một năm kể từ thông báo thứ 2 (niêm yết công khai) trên các phương tiện thông tin đại chúng, sau 5 ngày không ai đến nhận thì cơ quan có thẩm quyền mới tịch thu. Sau đó, công an mới lập phương án xử lý để đấu giá tài sản.

"Thủ tục tịch thu, tiêu huỷ, bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính mất nhiều thời gian do trải qua nhiều thủ tục. Do đó, số xe bị tạm giữ quá lâu xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí", thượng tá Hà bày tỏ.

Hiện, kinh phí kho bãi để lưu giữ xe tang vật, tạm giữ khá lớn, nên công an không có quỹ đất chứa tang vật. Để giảm số phương tiện này, năm 2021-2022, Công an TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị lập tổ tham mưu xử lý, và kéo giảm số xe tồn đọng 30-40%. Thành phố cũng đề xuất Bộ Công an phân cấp, uỷ quyền trong phê duyệt phương án, rút ngắn thời gian xử lý tang vật.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, trả lời họp báo chiều 23/2. Ảnh: Thành Nhân.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng huy động đơn vị nghiệp vụ phối hợp tăng lực lượng giám định phương tiện. Khi tịch thu, mỗi đơn vị phải xác định số khung, số máy và phải có người giám định. Các đơn vị cũng được yêu cầu hạn chế tạm giữ phương tiện trong xử lý vi phạm hành chính, mà tạm giữ giấy tờ hoặc cho phép trả tiền, tài sản đảm bảo.

Mới đây, Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo vừa thông báo đấu giá 2 lô tài sản của Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM), gồm 954 môtô hai bánh (lô 1 là 495 xe và lô 2 là 459 xe).

Nguồn gốc của lô xe máy trên đều là tài sản đã qua sử dụng, vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ. Giá khởi điểm của lô tài sản thứ nhất là 247,8 triệu đồng và lô tài sản thứ hai là 231,8 triệu đồng. Tổng cả 2 lô xe có giá khởi điểm là 479,5 triệu đồng, tương đương mức bình quân chỉ hơn 500.000 đồng/xe.

Thời gian xem tài sản từ ngày 27/3 đến ngày 28/3 (trong giờ hành chính) tại kho tạm giữ Công an huyện Hóc Môn. Công ty đấu giá sẽ cấp giấy giới thiệu cho khách hàng khi mua hồ sơ, mọi chi phí xem tài sản khách hàng tự chi trả.

Đấu giá gián tiếp bằng bỏ phiếu kín với phương thức trả giá lên. Ngày 4/4 sẽ diễn ra buổi đấu giá tại văn phòng công ty Khải Bảo (TP Thủ Đức, TP.HCM). Theo danh sách xe đấu giá, đa số vẫn còn biển số xe, không xác định loại xe. Nhiều xe không còn xác định được số khung, số máy.