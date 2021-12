TP.HCM se lạnh, miền Bắc tăng nhiệt

Tuần này, TP.HCM duy trì mức nhiệt 20-22 độ C về đêm và sáng sớm, trời se lạnh. Trong khi đó, miền Bắc ấm dần lên, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 17-19 độ C từ ngày 9/12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ quan trắc được tại TP.HCM lúc 6h ngày 6/12 là 21 độ C và ấm lên nhanh chóng những giờ tới. Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được sáng nay ở ngưỡng 20 độ C.

Trong 3 ngày đầu tuần, Nam Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên duy trì trạng thái ngày nắng, đêm trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Ban ngày, nền nhiệt tăng lên mức 29-32 độ C, cảm giác oi nóng kéo dài từ 10h đến 16h hàng ngày.

Sau ngày 8/12, khi không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực nhích lên 1-2 độ C, dao động ở ngưỡng 22-24 độ C. Thời tiết se lạnh vào tối và đêm, oi nóng ban ngày.

Từ nay đến hết năm, Nam Bộ khả năng hứng chịu thêm nhiều đợt không khí lạnh khiến thời tiết lạnh 19 độ C như những ngày qua. Khu vực bắt đầu bước vào mùa khô nhưng vẫn cần đề phòng những cơn mưa rải rác xuất hiện về chiều tối và đêm.

TP.HCM ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 19 độ C sáng 5/12 khiến người dân phải mặc áo ấm khi di chuyển. Ảnh: Phương Lâm.

Cùng lúc, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục ở ngưỡng rét đậm, rét hại trong đêm. Ngày 6/12, hiện tượng sương muối tiếp tục xuất hiện tại đỉnh Fansipan (Lào Cai) do mức nhiệt ở trên đỉnh đã xuống thấp dưới 0 độ C. Đây là lần thứ 2 trong mùa đông năm nay khu vực hứng chịu hiện tượng này.

Những ngày tới, không khí lạnh dần suy yếu và biến tính khiến nhiệt độ khu vực vùng núi cao có thể tăng nhẹ, ở ngưỡng 7-9 độ C vào ban đêm và rét đậm dưới 15 độ C ban ngày. Chuyên gia cảnh báo người dân tiếp tục đề phòng hiện tượng sương muối xuất hiện gây hại cho cây trồng.

Tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết có sương mù vào sáng sớm ngày 6-7/12. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C, tăng nhẹ so với những ngày qua, ban đêm xuống ngưỡng 11-13 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định đợt rét này ở miền Bắc duy trì đến hết ngày 8/12. Sau đó, mức nhiệt trong đêm tại Hà Nội có thể tăng lên mức 17-19 độ C, nhiệt độ ban ngày không đổi. Khu vực khả năng đón thêm đợt không khí lạnh mới sau ngày 10/12.

Ngoài ra, mưa rào và dông có thể trở lại trong đêm 8/12 tại khu vực Trung Trung Bộ. Mưa sẽ kết thúc nhanh và vũ lượng cũng không đáng kể. Từ nay đến ngày 10/12, nhiều nơi ở miền Trung duy trì trạng thái tạnh ráo, phía bắc trở rét về đêm và sáng sớm.