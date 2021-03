TP.HCM nắng nóng diện rộng, chỉ số UV ở mức gây hại rất cao

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc, nhiệt độ tại TP.HCM và các tỉnh, thành Đông Nam Bộ giảm nhẹ nhưng nắng nóng vẫn tiếp tục trên diện rộng.

Trong ngày 7/3, áp cao lạnh từ phía bắc tiếp tục di chuyển xuống phía nam, do vậy, tình hình nắng nóng ở Đông Nam Bộ có suy giảm nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn phổ biến 35-36 độ C.

Nắng nóng đạt đỉnh vào khoảng 11h đến 15h. Độ ẩm giữa trưa khá thấp nên người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ ở khu dân cư, các cửa hàng, các chợ.

TP.HCM nắng nóng diện rộng kéo dài. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về đêm, trời khá mát mẻ với nền nhiệt 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Còn tại các tỉnh miền Tây, thời tiết khá ổn định, mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày 32-34 độ C, ban đêm 21-25 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo những ngày tới, nắng nóng diện rộng vẫn sẽ xuất hiện ở các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ và TP.HCM, có khả năng mở rộng ra một số tỉnh Tây Nam Bộ. Đến khoảng 8/3, nắng nóng bắt đầu thu hẹp dần.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chỉ số UV cực đại tiềm năng trong 3 ngày tiếp theo tại TP.HCM (7-9/3) đều ở mức 10 đơn vị. Đây là ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Tình trạng tương tự tại Cần Thơ và Cà Mau.

Chỉ số UV cao nhất trong khoảng 10h-14h, đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao. Các khung giờ còn lại, chỉ số UV ở mức gây hại trung bình hoặc không gây hại.

Mức UV cao tại Nam Bộ bắt đầu từ tuần trước và kéo dài đến nay. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số UV mức 8-10, nếu người dân ở ngoài nắng khoảng 25 phút có thể bị bỏng da. Do đó, người dân nên hạn chế ra đường giờ cao điểm, khi ra đường cần che chắn để tự bảo vệ như dùng kem chống nắng, mặc trang phục dày, đeo kính râm...

Chỉ số AQI tại TP.HCM lúc 6h30 theo ứng dụng PAMAir (ảnh trước) và AirVisual (ảnh sau). Ảnh chụp màn hình.

Về chất lượng không khí, lúc 6h30, ứng dụng PAMAir (theo cách tính AQI của Việt Nam) cho thấy TP.HCM được bao phủ bởi màu xanh với chỉ số AQI trong lành. Hầu hết điểm quan trắc ở thành phố có chỉ số AQI dưới 50 đơn vị.

Một số điểm có chỉ số AQI cao hơn 50 đơn vị, ở ngưỡng trung bình hoặc xấu, như xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) - 147 đơn vị; Tân Quý (quận Tân Phú) - 56 đơn vị; Âu Cơ (quận Tân Phú) - 52 đơn vị.

Trong khi đó, ứng dụng AirVisual cho thấy chỉ số AQI trung bình của TP.HCM là 88 đơn vị - ngưỡng trung bình. Một số điểm quan trắc cho thấy không khí trong lành, hầu hết là các điểm tại quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức. 2/3 điểm đo có chỉ số AQI ở ngưỡng trung bình, trên 50 đơn vị. Cụ thể, điểm đo tại Thảo Điền (TP Thủ Đức) là 73 đơn vị; Lê Duẩn (quận 1) là 61 đơn vị...

Dự báo hôm nay và ngày mai, chỉ số AQI trung bình trong ngày tại TP.HCM ở ngưỡng 88-89 đơn vị - mức trung bình. Ngày 9/3, chỉ số AQI tăng lên 101 đơn vị, ngưỡng xấu, sau đó giảm dần vào ngày 10-12/3, chỉ còn trong khoảng 83-87 đơn vị.