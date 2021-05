TP.HCM mưa lớn, nhiều nơi ngập

Trận mưa lớn sáng nay khiến nhiều khu vực ở TP.HCM bị ngập. Nguyên nhân gây mưa là ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam.

Khoảng 8h sáng 25/5, nhiều khu vực tại TP.HCM có mưa lớn. Một số tuyến đường bị ngập gây khó khăn cho người tham gia giao thông, như đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) Nguyễn Văn Quá (quận 12)...

Tính đến 8h30 sáng nay, lượng mưa tại một số trạm đo ở TP.HCM đã vượt 50 mm. Cụ thể, trạm Cát Lái (quận 2) 60,8 mm, Củ Chi (huyện Củ Chi) 59,2 mm, Phú Mỹ (quận 7) 55,4 mm, Bình Chánh (huyện Bình Chánh) 26,8 mm...



Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu phát triển trên các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Sáng nay, các đám mây đối lưu này tiếp tục phát triển gây mưa dông cho các khu vực kể trên. Sau đó, mở rộng ra các khu vực lân cận bao gồm TP.HCM. Có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật.

Nguyên nhân gây mưa là ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam.

Mưa lớn, nguy cơ ngập nhiều tuyến đường trũng thấp tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự báo, ngày và đêm nay, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 3 m. Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió Tây Nam mạnh cấp 5, giật cấp 6-7. Biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1,25 - 2,25 m.

Khu vực giữa và phía nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM), Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết từ nay đến hết tuần, rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung Bộ cùng với gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ tiếp tục hoạt động mạnh. Do đó, trời nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Từ 27/5, rãnh áp thấp suy yếu đi, mưa có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, gió mùa Tây Nam vẫn duy trì nên từ 28/5 đến 30/5, Nam Bộ còn mưa rải rác, tập trung vào buổi chiều tối và đêm. Có nơi mưa vừa, mưa to.

Đến ngày 31/5, nắng nóng mới có khả năng quay trở lại TP.HCM.