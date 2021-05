TP.HCM mưa lớn kéo dài đến 27/5, có nguy cơ ngập

Cơ quan khí tượng dự báo TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ sẽ có mưa dông đến 27/5. Cuối tháng 5, nắng nóng mới có khả năng quay trở lại TP.HCM.

Cuối tuần trước, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ đã chính thức bước vào mùa mưa khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên. Trong tuần này, trạng thái mưa dông sẽ duy trì đến 27/5 với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt. Đây là lượng mưa tương đối lớn với TP.HCM.

Thông tin cụ thể hơn, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết trong 24h tới, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ hoạt động mạnh. Gió Tây Nam tiếp tục duy trì hoạt động.

Hôm nay, trời nhiều mây, ít nắng, có mưa bất chợt. Mưa có thể xuất hiện từ sáng và khả năng những cơn mưa với lượng lớn sẽ gia tăng so với ngày 23/5.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng những vùng trũng thấp. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên, mưa chủ yếu vào trưa và chiều tối. Mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng phía bắc miền Đông Nam Bộ có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất ban đêm là 23-26 độ C, cao nhất trong ngày phổ biến 29-32 độ C. Người dân cần đề phòng mưa lớn gây ngập khu vực trũng thấp.

Từ nay đến hết tuần, rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung Bộ cùng với gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ tiếp tục hoạt động mạnh. Do đó, trời nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Từ 27/5, rãnh áp thấp suy yếu đi, mưa có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, gió mùa Tây Nam vẫn duy trì nên từ 28/5 đến 30/5, Nam Bộ còn mưa rải rác, tập trung vào buổi chiều tối và đêm. Có nơi mưa vừa, mưa to.

Đến ngày 31/5, nắng nóng mới có khả năng quay trở lại TP.HCM.

Mưa dự kiến sẽ kéo dài đến hết 27/5. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên hôm nay, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng biển cao từ 1,5-3 m.

Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió Tây Nam mạnh cấp 5, giật cấp 6-7. Biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1,25-2,25 m.

Khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM), Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.