TP.HCM lý giải việc thu phí cấp sổ đỏ theo mức mới

Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM cho biết quy định thu phí mới đã có hiệu lực từ 2020. Tuy nhiên, để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đến ngày 1/6 TP mới thực hiện.

Thông tin này được Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM gửi văn bản trả lời tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội ở TP.HCM chiều 8/6.

Cụ thể, kể từ ngày 1/6, phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất dao động khoảng 1 triệu đồng/lần, trong khi trước đây là 80.000 đồng/thế chấp và 20.000 đồng/xóa. Cơ quan này ước tính mức thu phí mới tăng 20 lần so với trước đây.

Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM cho biết nguyên nhân tăng là do mức thu trước ngày 1/6 thực hiện theo quy định cũ của Bộ Tài chính, áp theo mức trần của hoạt động thế chấp động sản, chưa phân biệt 2 hoạt động đăng ký động sản và đăng ký bất động sản.

"Bộ Tài chính đã sửa đổi điểm bất cập này, quy định mức thu của hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm bất động sản tính theo đúng chi phí cơ bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, do đó, mức thu tăng lên để bảo đảm chi phí này", văn bản nêu rõ.

Bên cạnh đó, mức thu phí thẩm định thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước 1/6 cũng thực hiện theo quy định trước 2019 của Bộ Tài chính là chỉ thu phí cho trường hợp chuyển nhượng (mua bán) loại hình này chỉ chiếm 40% khối lượng đăng ký đất đai.

Tuy nhiên, kể từ 1/6, phí thẩm định thực hiện theo quy định mới của Bộ Tài chính sẽ áp dụng cho tất các các loại hình đăng ký đất đai gồm cấp mới, cấp lại , cấp đổi và tất cả các loại biến động gồm chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển quyền...

Mức thu phí thẩm định cũng được xây dựng theo chi phí cơ bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cho hoạt động đăng ký. Mức thu mới tăng khoảng 29-40% so với mức thu chuyển nhượng cũ do tính đến chi phí số hóa và lưu trữ hồ sơ đất đai.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, các mức phí mới này đều thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 85/2019/TT-BTC có hiệu lực từ năm 2020. Tuy nhiên, giai đoạn 2020-2021 TP.HCM vẫn chưa nâng mức thu do thực hiện theo chính sách của Bộ Tài chính để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

"Đến năm ngoái, ngành tài nguyên và môi trường bắt đầu xây dựng đề án thu theo quy định của Bộ Tài chính và được HĐND TP thông qua ngày 18/4, quy định hiệu lực áp dụng từ 1/6", Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM thông tin.

Cơ quan này cho hay với việc điều chỉnh thu mức thu theo đúng nguyên tắc bù chi phí cơ bản của hoạt động theo quy định chi phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai TP có điều kiện bảo đảm cung ứng dịch vụ cho cá nhân, tổ chức sử dụng.

Đồng thời, tăng cường đảm bảo thực hiện công tác số hóa lưu trữ hồ sơ địa chính theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trên địa bàn TP.