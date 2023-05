TP.HCM lọt 10 điểm đến hàng đầu tại Châu Á

Hopper công bố danh sách 10 điểm đến tại Châu Á được tìm kiếm nhiều nhất từ du khách Mỹ, trong đó có Việt Nam.

10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại châu Á. Ảnh: Su San Lee/Unsplash.

Theo báo cáo của Hopper - nền tảng du lịch nổi tiếng ở Bắc Mỹ - vào tháng 4, nhu cầu du lịch nước ngoài của du khách Mỹ đã tăng 10% so với thời điểm thấp nhất vào năm 2021 khi chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch. Trong đó, châu Á chiếm 26% tổng nhu cầu tìm kiếm.

Hopper cũng công bố danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại châu Á, trong đó có sự xuất hiện của TP.HCM. Cùng điểm qua danh sách 10 thành phố và lên kế hoạch cho những chuyến du lịch sắp tới.

1. Tokyo, Nhật Bản

Đứng đầu danh sách là thành phố Tokyo, Nhật Bản chiếm 24% nhu cầu tìm kiếm từ du khách Mỹ. Tokyo được mệnh danh “trái tim của Nhật Bản” với vai trò trung tâm thương mại, kinh tế và văn hóa của đất nước.

Tokyo nhìn từ trên cao. Ảnh: Best Logistics.

Mặc dù nổi tiếng với tốc độ phát triển, đô thị hóa nhanh, Tokyo vẫn giữ được giá trị truyền thống với các khu vườn lịch sử, đền thờ, chùa chiền mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc. Người dân ở Tokyo rất thân thiện, và cởi mở với du khách. Tokyo cũng lọt top 10 thành phố có người dân thân thiện nhất theo khảo sát của Rough Guides vào năm 2022.

2. Seoul, Hàn Quốc

Thành phố Seoul, Hàn Quốc là thủ đô, đồng thời được xem là trung tâm văn hóa, giải trí của xứ sở kim chi. Khi tới đây, du khách có thể cảm nhận được sự giao thoa của cả nhịp sống hiện đại lẫn truyền thống trên từng góc phố.

Làng cổ Bukchon Hanok, Seoul. Ảnh: Borders of Adventure.

Một vài điểm du lịch đáng trải nghiệm tại Seoul bao gồm Cung điện hoàng gia Gyeongbokgung cổ kính với giá trị văn hóa lâu đời, tháp N Seoul Tower nổi tiếng trong những bộ phim truyền hình, hay khu vui chơi giải trí Lotte World, cùng nhiều những khu phố cổ, bảo tàng, hay điểm tham quan thú vị khác.

3. Hyderabad, Ấn Độ

“Thành phố ngọc trai” Hyderabad đặc biệt cuốn hút du khách bởi vô số cung điện lộng lẫy của các bậc vương giả từ xa xưa. Đối với khách du lịch nước ngoài, thành phố Hyderabad mang đến một bức tranh toàn cảnh về truyền thống văn hóa và lịch sử đa màu sắc suốt hơn 400 năm qua của Ấn Độ.

Charminar, Hyderabad. Ảnh: Shiv Prasad/Unsplash.

Hyderabad đặc biệt lý tưởng cho những ai yêu thích lịch sử, kiến ​​trúc và nghệ thuật với nhiều pháo đài, lăng mộ được xây dựng công phu, kiên cố, nhiều cung điện, nhà thờ Hồi giáo lộng lẫy và cổ kính.

4. Manila, Philippines

Manila - thủ đô của Philippines - là thành phố bên vịnh có bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời. Nơi đây có nhiều điểm du lịch nổi tiếng gắn liền với các thời kỳ lịch sử của Philippines và cũng là thiên đường mua sắm thời trang nổi tiếng thế giới.

Vịnh Manila, Philippines. Ảnh: Michael Buillerey/Unsplash.

Manila thu hút trên hàng triệu khách du lịch mỗi năm với các điểm tham quan nổi tiếng như Bảo tàng Quốc gia Philippines, công viên Rizal, và đặc biệt là cuộc sống sôi động về đêm tại Ermita và Malate.

5. Bangkok, Thái Lan

Không chỉ mang vẻ hiện đại, xa hoa như bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới, Bangkok còn lưu giữ được bản sắc dân tộc với các công trình kiến trúc, đền chùa cổ kính, các lễ hội văn hoá, nếp sinh hoạt, lễ nghi truyền thống,...

Con phố Silom tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Waranont (Joe)/Unsplash.

Đến với Bangkok, du khách sẽ luôn tìm thấy những hoạt động thú vị để trải nghiệm trong suốt 24 giờ như đến khu ẩm thực Sukhumvit Soi 38 vào ban ngày, đi thuyền ngắm hoàng hôn trên kênh đào Thonburi, ghé các quán bar đến khuya và đi chợ đêm Chinatown tới bình minh.

6. Thượng Hải, Trung Quốc

Thượng Hải là thành phố đông dân nhất Trung Quốc. Với vị trí địa lý được thiên nhiên ưu ái, Thượng Hải có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và du lịch. Du khách khi đến Thượng Hải sẽ được chiêm ngưỡng một thành phố sôi động và sầm uất.

Biệt thự cổ trên phố Wukang, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Harry Jing/Unsplash.

Các công trình kiến trúc tại đây rất độc đáo, xa hoa, đặc biệt tại khu vực bến Thượng Hải - biểu tượng của thành phố - với các tòa nhà nổi bật như Tháp Oriental Pearl, Tháp Kim Mậu, Tháp Thượng Hải, Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải,...

7. Đài Bắc, Đài Loan

Đài Bắc được biết đến là trung tâm kinh tế, văn hóa của Đài Loan (Trung Quốc). Nơi đây có cuộc sống về đêm sôi động, bề dày lịch sử và văn hóa ẩm thực được đánh giá cao trong khu vực Châu Á.

Đền Lungshen, Đài Loan. Ảnh: Charles Postiaux/Unsplash.

Trái ngược với đời sống hiện đại và năng động, thành phố Đài Bắc mang một nét cổ xưa, yên bình cùng vẻ đẹp thiên nhiên trù phú. Chỉ cần di chuyển ra khỏi thành phố vài phút, du khách đã có thể đắm mình trong dòng suối nước nóng giàu khoáng chất, thăm thú những ngọn núi cao hay dạo quanh các con đường mòn xuyên rừng.

8. TP.HCM, Việt Nam

TP.HCM - được ví như “Hòn ngọc Viễn Đông” - là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giải trí và giáo dục của Việt Nam. Với lịch sử hơn hàng trăm năm, thành phố trẻ và năng động này là nơi giao thoa của văn hoá đa vùng miền, không chỉ trong nước mà còn với thế giới.

Sông Sài Gòn. Ảnh: Tron Le/Unsplash.

Đến với TP.HCM, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm những “đặc sản” chỉ tìm thấy ở thành phố này như du ngoạn ven sông Sài Gòn bằng du thuyền, trải nghiệm thành phố không ngủ tại Bùi Viện về đêm, uống cà phê vỉa hè lúc rạng sáng,… Ngoài ra, TP.HCM còn có nền ẩm thực phong phú và đa dạng với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa, nhưng vẫn mang hương vị rất đặc trưng.

9. Hong Kong, Trung Quốc

Hồng Kông là một trong những vùng đất nổi tiếng với du khách Việt Nam. Hàng năm, thành phố này chào đón hàng triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới.

Những tòa nhà chọc trời tại Hồng Kông, Trung Quốc. Ảnh: Ruslan Bardash/Unsplash.

Du khách có thể trải nghiệm Hồng Kông theo nhiều cách khác nhau, như ngắm nhìn thành phố từ Núi Thái Bình, thưởng thức các món điểm tâm đặc sắc như bánh bơ dứa, cơm xá xíu hay dimsum, ghé thăm các phòng trưng bày và bảo tàng nghệ thuật, ngắm nhìn đường chân trời của Hồng Kông từ nhiều góc độ, hay đơn giản là ghé thăm Disneyland để được trở về tuổi thơ hồn nhiên,...

10. Delhi, Ấn Độ

New Delhi là thành phố du lịch nổi tiếng của vùng đất phương đông quyến rũ này. Khám phá thành phố New Delhi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc vĩ đại của Ấn Độ cổ xưa và những tuyệt tác đương đại ấn tượng như Pháo đài Đỏ Lal Qila - biểu tượng của New Delhi, đền Hoa Sen Lotus Temple hay đền Akshardham - công trình bằng đá lớn nhất Ấn Độ.

Lăng mộ Humayun, Nizamuddin, New Delhi. Ảnh: Barun Ghosh/Unsplash.

Ngoài các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, du khách cũng không nên bỏ lỡ nền ẩm thực đậm đà bản sắc dân tộc của Ấn Độ như món Samosas, món kem Kulfi hay món Chaat khi ghé khu chợ Khan...