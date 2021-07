TP.HCM, Hà Nội có mưa dông trong 3 ngày thi tốt nghiệp THPT

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, thời tiết diễn biến phức tạp. Nhiều nơi có khả năng xảy ra mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều 6/7, thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 đợt 1. Ngày 7-8/7, kỳ thi chính thức diễn ra.

Trao đổi với Zing về tình hình thời tiết trong 3 ngày này, ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh báo rủi ro thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia, cho hay hiện nay, vùng biển quần đảo Hoàng Sa tồn tại một vùng áp thấp và đang có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển về phía đất liền các tỉnh Bắc Bộ.

Dưới ảnh hưởng của vùng áp thấp, thời tiết trên cả nước trong những ngày tời sẽ diễn biến phức tạp.

Thời tiết biển diễn biến xấu khi liên tục có sự xuất hiện của vùng áp thấp và áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão. Ảnh: VNDMS.

Có thể xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh

Cụ thể, trong hai ngày 6 & 7/7, khu vực các tỉnh phía Tây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Đông Bắc Bộ phổ biến ít mưa.

Từ đêm 7/7 và trong ngày 8/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Vùng mưa tập trung trên khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông còn dưới báo động 1. Các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Khu vực Trung Bộ nắng nóng, có nơi xảy ra năng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ trong các ngày 6-8/7.

Riêng khu vực bắc Trung Bộ từ đêm 7/7 đến ngày 8/7 có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong các ngày 6-8/7, ban ngày, trời này. Buổi chiều và tối, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vựa này cũng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh đúng đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.

Thời tiết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 có thể có mưa dông, gió lốc, sét. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Cần đảm bảo sức khỏe cho thí sinh trong thời tiết phức tạp

Với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, ông Vũ Anh Tuấn đưa ra một số lưu ý đối với thí sinh, phụ huynh nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho kỳ thi tới.

Theo ông, các dự báo hiện nay cho thấy khả năng cao, trong các ngày 7 và 8/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ rất cao.

Đây là những hiện tượng thời tiết rất nguy hiểm cho các hoạt động giao thông của người dân, đặc biệt lại trùng với thời điểm kỳ thi THPT đợt 1 đang diễn ra. Do đó, người dân cần chủ động theo dõi sát các thông tin dự báo thời tiết để có biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho bản thân.

Ông lưu ý thêm trong chiều tối 7/7 và ngày 8/7, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có khả năng cao xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh, có thể gây gãy đổ cây xanh trên các tuyến phố trên khu vực thủ đô.

Ngoài ra, mưa to đến rất to trong khoảng thời gian ngắn nên có thể gây ngập cục bộ cho một số tuyến phố ở các quận nội thành. Mưa to, ngập úng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian di chuyển của các thí sinh, đặc biệt vào thời điểm trước và sau giờ thi.

Với các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, trong những ngày diễn ra kỳ thi, thí sinh và phụ huynh cần lưu ý thời tiết vẫn nắng nóng. Mức nhiệt không cao nhưng độ ẩm trong không khí tăng cao dẫn đến hiện tượng oi nóng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông lại xảy ra vào chiều tối - thời gian kết thúc các buổi thi. Vì vậy, ông Tuấn lưu ý phụ huynh, học sinh cần chú ý đến đặc điểm này để có biện pháp đảm bảo sức khỏe.