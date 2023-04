TP.HCM giảm nhiệt những ngày tới

Sau một tuần nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ tại TP.HCM có xu hướng giảm dần trong hôm nay và ngày mai. Dự báo đến ngày 28/4, đợt nắng nóng diện rộng kết thúc.

Dưới thời tiết oi bức ở TP.HCM, phụ huynh chật vật đưa con đi khám bệnh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hôm 25/4, Nam Bộ tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Tại TP.HCM, nhiệt độ thực tế ở những khu vực không có cây xanh lên đến 40 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất đo được trong lều khí tượng dao động 35-38 độ C. TP Biên Hòa (Đồng Nai) ghi nhận mức nhiệt 38 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 38,2 độ C, Sở Sao (Bình Dương) 38,1 độ C. Độ ẩm thấp nhất khu vực được ghi nhận tại Biên Hòa là 31,2%.

Cơ quan khí tượng dự báo trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng diện rộng tại Nam Bộ vẫn còn duy trì nhưng có xu hướng giảm dần về cường độ. Đợt nắng nóng có khả năng kết thúc từ ngày 28/4.

Nhiệt độ cao nhất được dự báo 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12h đến 16h. Như vậy, mức nhiệt độ cao nhất trong trong hôm nay và ngày mai tại Nam Bộ giảm 1 độ C so với ngày 25/4 và độ ẩm không khí tăng.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan nhận định tình trạng nắng nóng không bất thường, nhưng nhiệt độ năm nay cao hơn năm ngoái. Ngoài nắng nóng, gió yếu cũng làm thời tiết oi bức hơn.

Tới 5/5, mùa mưa sẽ bắt đầu ở Nam Bộ, trong khi đó TP.HCM sẽ có mưa muộn hơn 2-3 ngày. Tổng lượng mưa của cả mùa xấp xỉ các năm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực đông dân trong thời tiết nắng nóng gay gắt. Ngoài ra, nắng còn gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi làm việc ngoài trời.

