TP.HCM đổ mưa dông lễ 1/5

TP.HCM mưa dông diện rộng, lượng mưa trải từ mức vừa đến cao, nhiệt độ dao động 27-29 độ C.

Ngày 1/5, mưa to kèm gió thổi mạnh tại nhiều khu vực TP.HCM. Cơn mưa đổ xuống khiến nhiều người chạy xe máy trên đường không kịp trở tay, phải tấp ven đường mặc áo che chắn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết qua theo dõi mây vệ tinh lúc 9h, mây dông phát triển và gây mưa rào kèm dông tại nhiều nơi trên khu vực TP.HCM Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Phú Quốc...

Đường Hoàng Minh Giám (quận Gò Vấp). Ảnh: Chí Hùng.

Hai giờ tới, các khối mây dông này tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông cho các khu vực kể trên. Sau đó, vùng mây còn có khả năng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 5-15 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo kết hợp với gió tây nam có cường độ yếu đã gây mưa to đến rất to tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ. Nhiệt độ ban ngày khoảng 26-30 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo buổi tối đến đêm, TP.HCM tiếp tục có mưa.

Lượng mưa phổ biến 5-10 mm, cục bộ có nơi mưa trên 20 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Vùng biển Nam bộ ngày và đêm nay nhiều mây, tối và đêm có mưa rào, lượng vừa. Nhiệt độ 25-32 độ C.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác mưa dông liên tục, 27-33 độ C, nắng gián đoạn vào ban ngày và mưa tập trung về chiều tối. Riêng ngày 3/5, mưa lớn có thể xuất hiện và kéo dài.

Người dân có kế hoạch du lịch, hoặc di chuyển xa trong thời điểm nghỉ lễ cần lưu ý chuẩn bị áo mưa và vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn suốt hành trình.