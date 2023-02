TP.HCM cử 5 cảnh sát PCCC sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cứu nạn vụ động đất

5 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM sẽ gia nhập đoàn của Bộ Công an bay sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ quốc tế, cứu nạn nhân trong vụ động đất.

Các chiến sĩ chuẩn bị khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: A.H.

Chiều 9/2, trao đổi với Zing, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, cho biết nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, đơn vị vừa điều động 5 cán bộ chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp nước bạn đang bị thiệt hại do động đất.

Chiều nay, 5 cán bộ chiến sĩ sẽ từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội gia nhập đoàn của Bộ Công an (gồm 20 người). Sau đó, đoàn sẽ đi máy bay riêng sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

“Đây là 5 chiến sĩ có trình độ chuyên môn cao của Phòng PC07 được cử sang nước bạn, cùng những thiết bị cần thiết để làm nhiệm vụ quốc tế. Các chiến sĩ sẽ đi làm nhiệm vụ đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới về”, lãnh đạo Phòng PC07 nói.

Trước đó, ngày 6/2, trận động đất 7,9 độ richter đã xảy ra tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến hàng nghìn căn nhà bị đổ sập. Nhiều nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Trận động đất đã ảnh hưởng nặng nề đến hai quốc gia là Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Đến thời điểm này, số người chết trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến hơn 15.000 người.