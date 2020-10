TP.HCM có thêm 18 tuyến đường bị ngập

Trong 9 tháng đầu năm 2020, TP.HCM tăng 18 tuyến đường bị ngập do mưa so với cùng kỳ năm 2019. Số ngày mưa vượt tần suất thiết kế của hệ thống chống ngập tăng 600%.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố về tình hình chống ngập 9 tháng đầu năm trên địa bàn. Theo đó, TP.HCM có số ngày mưa giảm hơn 14% so với cùng kỳ; tuy nhiên, số tuyến đường ngập tăng gần 106%.

Cụ thể, số tuyến đường bị ngập do mưa ở thành phố trong 9 tháng đầu năm là 35; trong khi cùng kỳ năm 2019, TP.HCM chỉ có 17 tuyến đường bị ngập. Số ngày mưa vượt tần suất thiết kế của TP.HCM cũng tăng 600%, từ 1 điểm năm 2019 lên thành 6 điểm năm 2020.

Cùng kỳ năm 2019, TP.HCM đã trải qua 128 ngày mưa với tổng lượng mưa hơn 890 mm. Tính đến đầu tháng 10 năm nay, TP.HCM chỉ trải qua 110 ngày mưa nhưng lượng mưa hơn 1.184 mm.

Theo số liệu của Sở Xây dựng, trong năm 2019, TP.HCM ghi nhận điểm có lượng mưa lớn nhất là đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) với hơn 123 mm. Năm 2020, lượng mưa lớn nhất thành phố đạt mức 212 mm tại trạm bơm đường Mạc Đĩnh Chi (quận 1).

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng sau những cơn mưa lớn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Vấn đề ngập do triều cường tại TP.HCM đã được cải thiện so với cùng kỳ năm 2019. Số ngày ngập do triều cường giảm 50%, số tuyến đường ngập cũng giảm hơn 71% và số ngày có mực triều cường trên 1,5 m giảm hơn 78%.

Tính đến hết tháng 9, TP.HCM chỉ còn 4 tuyến đường chịu ảnh hưởng của triều cường là đường Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè), đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2) và đường Bình Quới (quận Bình Thạnh).

Sở Xây dựng cho biết trong năm nay, lực lượng ứng trực mỗi khi mưa được bố trí tại toàn bộ vị trí có khả năng ngập. Bên cạnh đó, trạm bơm chống ngập công suất 27.000-96.000 m3 tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh tiếp tục được vận hành.

Các tuyến đường còn ngập do mưa trên địa bàn sẽ được Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đầu tư, duy tu, bảo dưỡng.

Đối với công tác giải quyết ngập trong dài hạn, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thông qua kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030 và đề án chống ngập, xử lý nước thải giai đoạn 2020-2045.