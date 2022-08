TP.HCM có thể mưa triền miên dịp lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ 2/9, TP.HCM sẽ có nắng ráo vào ban ngày. Chiều tối đến đêm, mưa dông sẽ diễn ra trên diện rộng, một số nơi có mưa lớn.

Ngày 26/8, trao đổi với Zing, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhận định từ đêm 27/8 đến 4/9, TP.HCM sẽ có nắng vào ban ngày, nhưng gián đoạn.

Chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng ngày 29/8, mưa dông xảy ra diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân đội mưa đi chơi ở Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) dịp nghỉ lễ 1/5. Ảnh: Phương Lâm.

Tương tự TP.HCM, các tỉnh Bình Phước, Bình Dương cũng được dự báo có mưa trong dịp lễ 2/9. Thời điểm trên, 2 tỉnh này mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào.

Lý giải về hình thái thời tiết trên, ông Quyết cho biết mưa xảy ra do áp thấp nóng phía tây phát triển trở lại rồi mở rộng dần về phía đông nam, thiết lập lại rãnh áp thấp vắt qua 24-27 độ vĩ bắc. Áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây, vắt qua khu vực Nam Bộ sau nâng dần trục lên phía bắc. Ngoài ra, gió mùa tây nam từ đầu tháng 9 có xu hướng tăng nhẹ cường độ cũng khiến mưa xảy ra.

Hôm nay, thời tiết Nam Bộ nắng gián đoạn. Trưa đến chiều, mây dông phát triển gây mưa rào diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Thời gian mưa có phần muộn hơn và tập trung từ chiều đến tối. Nhiệt độ cao nhất dao động 30-33 độ C, thấp nhất 23-26 độ C.

Năm nay, người lao động trên cả nước được nghỉ 4 ngày dịp lễ Quốc khánh, từ ngày 1 đến 4/9. Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm ở kỳ nghỉ lễ được hưởng lương ít nhất là 300%, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này.