TP.HCM chuẩn bị phương án dạy học gián tiếp cho trẻ mầm non

Nhà trường cần chuẩn bị phương án dạy học gián tiếp như gửi clip, phối hợp với phụ huynh để chăm sóc, giáo dục trẻ, nhất là những em 5 tuổi.

Đây là yêu cầu được ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đưa ra trong Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 của bậc học mầm non TP.HCM vào sáng 12/11.

Ông Nam đánh giá mầm non là bậc học chịu thiệt thòi nhất do khó triển khai các giải pháp dạy và học. Hiện nay, Sở GD&ĐT TP.HCM đã xây dựng các tiêu chí, giải pháp, phương án an toàn phòng chống dịch nhưng chưa biết ngày nào trẻ trở lại trường.

Nếu dịch tiếp tục kéo dài, lãnh đạo sở yêu cầu các địa phương, nhà trường cần chuẩn bị phương án dạy học gián tiếp như gửi video, phối hợp với phụ huynh để chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhà trường phải nghiên cứu xây dựng cách thức, giải pháp lâu dài, hiệu quả cho trẻ 3-5 tuổi, nhất là trẻ 5 tuổi.

Đã hơn 6 tháng, trẻ mầm non ở TP.HCM không được đến trường. Ảnh minh họa: Lê Quân.

Song song đó, các trường cần nghiên cứu thực hiện bộ tiêu chí an toàn trường học mà TP.HCM đã ban hành, để khi quay trở lại trường không bị động, lúng túng.

Trong cuộc họp, ông Nam cũng đề cập việc nhiều trường không ký hợp đồng, không đóng bảo hiểm cho giáo viên hoặc ký nhưng không đóng bảo hiểm gây khó khăn cho giáo viên khi hưởng các chế độ chính sách trong dịch Covid-19.

Phó giám đốc sở cho biết đơn vị này sẽ có văn bản gửi các quận, huyện rà soát đối tượng đã được hỗ trợ, đối tượng chưa được hỗ trợ để có kiến nghị lên UBND TP.HCM.

Với những khó khăn của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong năm học 2021-2022, ông Lê Hoài Nam cho biết đã kiến nghị với Bộ GD&ĐT để bộ kiến nghị lên Trung ương có chính sách hỗ trợ như giãn thuế, giảm lãi suất.

Hiện, TP.HCM có tổng số 1.368 trường mầm non với 355.167 trẻ. Trong đó, trường công lập là 472, ngoài công lập là 896 trường. Tổng số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, mầm non độc lập là 1.806.

Dự kiến, TP.HCM cho mở cửa trường học từ ngày 10/12 tại địa phương có dịch cấp độ 1 và 2. Địa bàn có dịch cấp độ 3 sẽ dạy học trực tiếp kết hợp gián tiếp. Địa bàn có dịch cấp độ 4 vẫn học trực tuyến.

Trong thời gian đầu, các trường mầm non chỉ nhận giữ trẻ 1 buổi, không ăn sáng, không bán trú. Các lớp được chia đôi số lượng học sinh và bố trí lệch buổi. Sau mỗi tuần, phòng GD&ĐT đánh giá lại độ an toàn, các điều kiện để tham mưu UBND quận/huyện/thành phố điều chỉnh nới rộng các điều kiện như cho tổ chức ăn sáng, bán trú, bỏ tách lớp.