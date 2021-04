TP.HCM chuẩn bị đón mùa mưa

Cả nước bước vào giai đoạn chuyển mùa từ nay đến hết tháng 4. Riêng miền Nam được chuyên gia nhận định sẽ đón mùa mưa sớm hơn 10 ngày so với mọi năm.

Trong khi miền Bắc bước vào giai đoạn chuyển mùa khi chuẩn bị đón các đợt lạnh mới, gây mưa diện rộng, thì tại TP.HCM lại duy trì trạng thái ngày nắng và mưa xen kẽ.

Theo chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, từ nay đến cuối tháng 4, thời tiết TP.HCM vẫn trong giai đoạn chuyển mùa. Trước khi xuất hiện mưa, ngày chủ yếu có nắng oi bức.

"Nắng diễn ra từ 3 đến 4 ngày sau đó thì xuất hiện mưa, gọi là mưa chuyển mùa. Còn khi vào hẳn mùa mưa, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ duy trì kiểu sáng nắng, chiều mưa, mưa trải trên diện rộng", bà Lan cho biết.

Chuyên gia dự báo mùa mưa tại TP.HCM và Nam Bộ đến khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cũng theo chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, trung bình nhiều năm, toàn bộ khu vực Nam Bộ và TP.HCM thường bắt đầu mùa mưa vào khoảng ngày 10-15/5. Còn năm nay, mùa mưa được dự báo sẽ đến từ 5 đến 10/5, tức chỉ sớm hơn vài ngày.

"Việc mùa mưa năm nay bắt đầu từ cuối tháng 4 và đầu 5 không cho thấy bất thường, vì so với các năm, tình trạng này khá phổ biến. Như vậy, miền Nam có mưa sớm hơn so với miền Bắc, riêng miền Trung đến cuối tháng 9 mới có mưa", bà Lan dự báo và nhận định mùa mưa tại miền Nam chỉ xuất hiện hơi sớm chứ không quá sớm.

Về lượng mưa tại miền Nam trong mùa mưa tới, bà Lan cho biết vào đầu tháng 5, lượng mưa dự báo sẽ ở mức trung bình. Riêng cuối năm, từ tháng 10, mưa có thể sẽ ít hơn so với nhiều năm.

Mặt khác, chuyên gia Lê Thị Xuân Lan nhận định việc TP.HCM trải qua 5-6 tháng nóng rát thì đây là giai đoạn chuyển mùa tiếp nối mùa mưa. Theo đó, thời điểm này là lúc mây đối lưu hay còn gọi là chuyển động đối lưu phát triển mạnh mẽ. Khi mây phát triển dày, mạnh, chúng sẽ hình thành dông.

Chuyên gia khuyến cáo người dân lưu ý tìm nơi trú ẩn an toàn khi thời tiết chuyển mưa kèm sấm sét. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Đặc biệt ở giai đoạn giao mùa này, mưa thường xuất hiện không đều. Có nơi vừa, có nơi mưa nhỏ nhưng cũng có nơi mưa rất to. Mưa thường xuất hiện về chiều, tầm nhá nhem, nơi mưa to có khả năng tạo ra dòng chảy xiết trên đường. Như vậy, người dân không chỉ bị hạn chế tầm nhìn mà còn dễ xảy ra tai nạn nếu bị trượt hoặc nước cuốn", bà Lan nói và khuyến cáo khi thấy có hiện tượng sấm sét, dông, lốc, người dân cần tìm ngay nơi trú ẩn an toàn.

Chuyên gia đánh giá tháng 4 là thời điểm rất đáng lưu ý vì đây là giai đoạn chuyển mùa ở cả miền Bắc và miền Nam. Thời kỳ này, không khí lạnh vẫn hoạt động ở phía bắc, trong khi một số thời điểm nắng nóng xen kẽ khiến nền nhiệt tăng dần. Do đó, khi có không khí lạnh tràn về, một số nơi khả năng xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá.