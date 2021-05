TP.HCM chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 của hơn 30.000 mẫu

Sau yêu cầu xét nghiệm Covid-19 toàn hệ thống trong đêm của Sở Y tế TP.HCM, các bệnh viện trên địa bàn dự kiến lấy 68.782 mẫu.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trong đêm 12/5 và đến ngày 14/5, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.HCM đã lấy tổng cộng 41.288 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Tổng số mẫu của nhân viên y tế là 27.264; bệnh nhân nội trú là 13.872; người nhà là 11.057. Trong đó, số lượng mẫu có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là 4.821. Số mẫu chưa có kết quả xét nghiệm là 31.796.

Nhân viên y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) đến từng giường lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho bệnh nhân nội trú trong đêm 12/5. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước đó, khoảng 18h ngày 12/5, đồng loạt các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM nhận được thông báo khẩn từ Sở Y tế TP.HCM. Trong đó, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề nghị thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà nuôi bệnh trong toàn bộ cơ sở y tế.

Thông báo này được phát ra sau khi sáng cùng ngày, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở quận Bình Thạnh) phát hiện một trường hợp có tiền sử dịch tễ liên quan Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) đến khám bệnh nhưng khai báo y tế gian dối.

Người này tên V.P.C. (63 tuổi) và gia đình khai báo địa chỉ ở Dĩ An, Bình Dương. Do khai không có triệu chứng, ông C. được hướng dẫn khám tại khoa Khám bệnh theo quy trình. Tuy nhiên, sau khi khai thác kỹ thông tin, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phát hiện ông C. có yếu tố dịch tễ Bệnh viện K chứ không phải ở Bình Dương.

Gia đình ông C. và các nhân viên y tế có tiếp xúc đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.