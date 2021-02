TP.HCM chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ giảm nhẹ

Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh từ phía bắc tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Nhiệt độ thấp nhất của TP.HCM từ nay đến 27/2 dao động trong khoảng 21-24 độ C.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 18/2, không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống phía nam.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh này, TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ sáng sớm có mù nhẹ và tan dần đến trưa, trưa chiều trời nắng, ít mưa, nhiệt độ giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng 32-33 độ C. Về khuya và sáng sớm, nhiệt độ giảm nhẹ, tiết trời se lạnh.

Từ nay đến 27/2, nhiệt độ thấp nhất của TP.HCM trong khoảng 21-24 độ C. Trong đó, ngày 20/2 dự báo là ngày nhiệt độ xuống thấp nhất - ở mức 21 độ C trên toàn thành phố. Các ngày sau đó, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 22-24 độ C.

Trong khi đó, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Số liệu quan trắc chất lượng không khí lúc 7h của PAMAir (ảnh trước) và AirVisual. Ảnh chụp màn hình.

Về chất lượng không khí, ứng dụng PAMAir cho thấy chỉ số AQI của TP.HCM sáng nay tương đối trong lành. Số liệu quan trắc lúc 7h cho thấy khu vực phía đông và phía nam TP.HCM có chỉ số AQI dưới 50 đơn vị.

Cụ thể, Quốc Hương (TP Thủ Đức) là 41 đơn vị; Nam Rạch Chiếc (TP Thủ Đức) 48 đơn vị; Tân Thuận Đông (quận 7) 43 đơn vị.

Ở những khu vực còn lại, chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình, trong khoảng 50-100 đơn vị. Riêng xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) là nơi ô nhiễm nhất với 154 đơn vị.

Trong khi đó, ứng dụng AirVisual tính toán chỉ số AQI trung bình trên toàn TP.HCM là 88 đơn vị, ngưỡng trung bình. Nơi có chỉ số AQI cao nhất nằm ở đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) với 111 đơn vị. Điểm đo tại Vinhomes Central Park (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) có chỉ số AQI thấp nhất với 57 đơn vị.

AirVisual dự báo trong 2 ngày tới, chất lượng không khí TP.HCM duy trì ngưỡng trung bình, ở mức 81-93 đơn vị. Tuy nhiên, 3 ngày sau đó, chỉ số AQI tăng dần trong khoảng 103-125 đơn vị, chất lượng không khí xấu.