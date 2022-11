Toyota Vios hấp dẫn với loạt ưu đãi cuối năm

Toyota Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế của Vios bằng chương trình ưu đãi hấp dẫn tháng 11 “Quà tặng nhân đôi, tự do lựa chọn cùng Toyota Vios” dành cho khách hàng dịp cuối năm.

Thị trường ôtô tại Việt Nam đang ngày càng phát triển với loạt sản phẩm mới liên tiếp được giới thiệu, điều này mang đến cho khách hàng sự đa dạng khi mua xe. Bên cạnh những mẫu xe mới, vẫn có không ít sản phẩm quen thuộc được người dùng tín nhiệm. Tiêu biểu trong số đó phải nhắc đến Toyota Vios.

Toyota Vios được nhiều người dùng tín nhiệm.

Lựa chọn sáng giá trong phân khúc

Sự thành công của Toyota Vios là điều dễ dàng nhìn thấy thông qua lượng xe giao đến tay khách hàng mỗi tháng. Ở tháng 9, doanh số Vios tạo dấu ấn với mức tăng trưởng 111,2% so với tháng liền trước, đạt mức 2.393 chiếc. Nửa đầu năm 2022, Vios gây bất ngờ khi xuất sắc vượt qua các đối thủ để trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường với 11.937 xe. Cộng dồn 9 tháng đầu năm, Toyota đã bán được 16.583 chiếc Vios. Đây cũng là mẫu xe chủ lực của Toyota tại thị trường Việt Nam.

Có thể thấy Toyota Vios luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên khi nói về sedan 5 chỗ. Với bề dày gần 20 năm có mặt ở Việt Nam, Toyota Vios hiểu rõ những giá trị người tiêu dùng trong nước tìm kiếm cho một mẫu xe phục vụ gia đình lẫn công việc. Hãng xe Nhật Bản liên tục có những cải tiến để Vios luôn phù hợp với xu hướng, đồng thời vẫn giữ được những giá trị cốt lõi giúp Vios trở thành lựa chọn sáng giá.

Thế hệ mới nhất của Toyota Vios được bổ sung thêm phiên bản thể thao.

Thế hệ mới nhất của Toyota Vios được giới thiệu vào tháng 2/2021 đã có những nâng cấp rõ rệt về mặt thiết kế, đồng thời bổ sung thêm phiên bản thể thao. Toyota Vios 2021 tiếp tục duy trì phong cách trẻ trung, không gian rộng rãi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Bên cạnh thiết kế, yếu tố an toàn của Vios cũng được Toyota đặt lên hàng đầu. Mẫu sedan 5 chỗ này thừa hưởng loạt trang bị như 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)... Với loạt trang bị an toàn, Toyota Vios đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Chương trình đánh giá xe mới Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Toyota Vios mang đến trải nghiệm thoải mái cho người ngồi trên xe.

Trải qua nhiều chuyến đi cùng người bạn đồng hành Toyota Vios trong hơn một năm, anh Hồng Nam chia sẻ những điều hài lòng mà Vios mang tới: “Là một người trẻ và đam mê du lịch khám phá cùng bạn bè, với tôi Toyota Vios đáp ứng được đủ các tiêu chí an toàn, tính năng trang bị đủ dùng, hàng ghế thứ 2 và khoang cốp rộng rãi rất phù hợp cho những chuyến đi dài cùng với bạn bè.

“Ngoài ra, với khả năng tiết kiệm nhiên liệu chỉ dưới 6 lít/100 km, Vios là lựa chọn hàng đầu khi mà thị trường xăng dầu có nhiều biến động như hiện nay”, anh Nam chia sẻ thêm.

Toyota Vios 2021 mang đến sự đa dạng cho người tiêu dùng với 7 màu sơn cùng các phiên bản 1.5G CVT, 1.5E CVT, 1.5E MT.

Ưu đãi hấp dẫn dịp cuối năm

Với sự ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua giúp Toyota Vios trở thành dòng xe có doanh số ấn tượng, hệ thống đại lý Toyota Việt Nam trên toàn quốc đưa ra loạt ưu đãi hấp dẫn thay lời tri ân cũng như củng cố vị trí “ngôi vương” của Toyota Vios trên bảng xếp hạng doanh số.

Trong chương trình ưu đãi tháng 11 “Quà tặng nhân đôi, tự do lựa chọn cùng Toyota Vios”, khách hàng sẽ có 2 sự lựa chọn gói khuyến mại. Gói khuyến mại đầu tiên bao gồm một năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota (Gói Vàng), cùng với đó là gói phụ kiện chính hãng Toyota bao gồm camera hành trình (Gen 3), vè che mưa, bơm lốp điện tử và gói quà tặng trị giá 15 triệu đồng. Tổng giá trị khuyến mãi của gói ưu đãi này lên đến 32 triệu đồng.

Toyota Việt Nam tung nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua xe trong tháng 11.

Ở gói khuyến mại thứ 2 khách hàng có thể cân nhắc là gói vay với lãi suất ưu đãi từ 6,49%/năm (cố định 12 tháng đầu) từ Công ty Tài chính Toyota, đi kèm là bộ quà tặng trị giá 15 triệu đồng. Đây được xem là lựa chọn đầy hấp dẫn dành cho khách hàng có nhu cầu mua xe trả góp.

Với những chương trình ưu đãi này, Toyota Vios hứa hẹn là lựa chọn không thể bỏ qua trong dịp cuối năm. Doanh số của mẫu xe hứa hẹn sẽ có những bứt phá, tạo sự bùng nổ trên bảng xếp hạng quý IV.

Chương trình khuyến mại dịp cuối năm kéo dài từ 1/11 đến hết 30/11.