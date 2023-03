Toyota và Lexus ít mất giá nhất

Toyota là hãng ôtô phổ thông giữ giá tốt nhất thị trường Mỹ, trong khi Lexus được vinh danh ở hạng mục xe sang.

Toyota Tundra là mẫu xe giữ giá tốt nhất. Ảnh: Car and Driver.

Theo công bố của Kelley Blue Book, Toyota là thương hiệu ôtô phổ thông giữ giá tốt nhất năm nay, còn Lexus được vinh danh là thương hiệu xe sang ít mất giá nhất trên thị trường ôtô cũ tại Mỹ.

Kelley Blue Book được thành lập vào năm 1926 và đã trở thành nguồn thông tin cũng như cơ sở định giá ôtô được người tiêu dùng Mỹ và các hãng xe tin tưởng trong gần một thế kỷ.

Hồi đầu tuần, Kelley Blue Book đã công bố kết quả của giải thưởng Giá trị bán lại tốt nhất năm 2023 (Best Resale Value Award).

Trong đó, đơn vị này liệt kê những mẫu xe ít mất giá nhất theo từng phân khúc, gọi tên 10 mẫu xe có giá trị bán lại tốt nhất thị trường cũng như vinh danh thương hiệu xe ít mất giá nhất tại Mỹ.

Năm nay, Toyota và Lexus là 2 thương hiệu được Kelley Blue Book gọi tên cho giải thưởng thương hiệu ôtô giữ giá tốt nhất khi bán lại.

Lexus là thương hiệu xe sang giữ giá tốt nhất tại Mỹ. Ảnh: Mark Blinch/Reuters.

“Toyota đứng đầu tại hạng mục ôtô phổ thông, còn Lexus là thương hiệu xe sang giữ giá tốt nhất. Cả 2 đều có năm thứ hai liên tiếp giành giải này”, bà Janice Yoell – giám đốc định giá cấp cao của Kelley Blue Book – cho biết.

Với chiến thắng năm nay, Toyota đã có lần thứ bảy được gọi tên là thương hiệu ôtô có giá trị bán lại tốt nhất. Hãng xe Nhật Bản từng đạt được thành tích này trong các năm 2014, 2017, 2018, 2019, 2021 và 2022.

Lexus có chiến thắng ở hạng mục này trong 2 năm liên tiếp và ghi nhận lần thứ tư được vinh danh là hãng xe sang giữ giá tốt nhất thị trường Mỹ.

Năm nay, Kelley Blue Book cũng bổ sung một số hạng mục mới để phù hợp với tiến trình điện hóa ôtô đang diễn ra trên toàn cầu. Các hạng mục được thêm vào trong năm 2023 bao gồm ôtô điện, ôtô điện hạng sang, SUV điện, SUV điện hạng sang và bán tải điện.

Trong danh sách giải thưởng của Kelley Blue Book, Honda Civic chiến thắng ở hạng mục sedan cỡ nhỏ, còn Honda Accord là mẫu sedan cỡ trung giữ giá tốt nhất thị trường ôtô Mỹ.

Theo dữ liệu phân tích của Kelley Blue Book, các ôtô đời 2023 sẽ chỉ có thể giữ lại trung bình khoảng 45% giá trị ban đầu sau 5 năm sử dụng.

Những mẫu xe nằm trong top 10 ôtô giữ giá tốt nhất năm 2023 được Kelley Blue Book dự đoán sẽ có giá bán lại không thấp hơn 60% giá trị ban đầu.

Dòng xe Giá trị bán lại sau 5 năm (%) Toyota Tundra 73,3 Toyota Tacoma 66 Tesla Model X 66 Ford Bronco 65,4 Chevrolet Corvette 65,3 Toyota 4Runner 64,4 Honda Civic 62,5 Ford Maverick 61,7 Subaru Crosstrek 61 Jeep Wrangler 61

Hai dòng bán tải Tundra và Tacoma của Toyota là những mẫu xe được Kelley Blue Book nhận định có khả năng giữ giá tốt nhất tại Mỹ. Tesla Model X cũng lọt vào nhóm đầu danh sách này khi chủ xe có thể bán lại với giá tương đương 66% mức giá mua ban đầu.

Được biết, giải thưởng thường niên Best Resale Value Award được Kelley Blue Book công bố dựa trên nội dung của sách hướng dẫn đánh giá giá trị còn lại do nhiều nhà phân tích có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp ôtô thực hiện. Năm 2023 đã là lần thứ 21 Kelley Blue Book tổ chức trao giải thưởng này.

Kết quả của Best Resale Value Award thường được khách hàng Mỹ lựa chọn để tham khảo trước khi đưa ra quyết định mua ôtô đã qua sử dụng.