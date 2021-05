Toyota Rush 2021 nâng cấp hệ thống giải trí, tặng bảo hiểm 8,7 triệu

Bên cạnh ưu đãi tặng một năm bảo hiểm vật chất trị giá 8,7 triệu đồng, Toyota Rush 2021 còn nâng cấp hệ thống giải trí lên màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối smartphone.

Rush là một trong những mẫu xe đa dụng 7 chỗ bình dân thành công của Toyota tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia, Indonesia, Philippines… Người dân tại các nước này xem trọng tính tiện dụng cũng như bền bỉ, tiết kiệm xăng trên Rush. Họ đánh giá đây là mẫu xe thực dụng đến từng chi tiết, từ cấu tạo xe đến tiện ích bên trong.

Năm 2018, Toyota đưa Rush về Việt Nam, mở đầu cho phân khúc xe đa dụng 7 chỗ giá rẻ (dưới 700 triệu đồng). Đến nay, Rush vẫn là một trong những lựa chọn tốt nhất phân khúc nhờ những khác biệt.

Rush là một trong những lựa chọn tốt nhất phân khúc xe đa dụng 7 chỗ giá rẻ.

Trong khi hệ thống khung gầm các mẫu xe trong phân khúc được phát triển từ các mẫu sedan hạng B kiểu liền khối, Rush lại sở hữu khung gầm dạng lai (built-in ladder frame). Điều này giúp xe chịu vặn xoắn, tải nặng và êm ái hơn. Khác biệt tiếp theo đến từ hệ thống giảm xóc. Nếu các mẫu xe khác giữ hệ thống giảm xóc sau là thanh dầm chịu xoắn với lò xo cuộn, thì Rush lại phụ thuộc đa liên kết với các thanh cân bằng. Cấu tạo này không chỉ giúp Rush tăng tải trọng xe mà còn mang đến cảm giác êm ái, ổn định hơn khi di chuyển trên địa hình xấu, ôm cua đổ đèo chắc chắn hơn.

Hệ dẫn động cầu sau dạng cầu cứng là lợi thế của Rush. Mẫu xe này trang bị cầu sau đẩy lực mạnh hơn, bánh trước chỉ lái. Cơ cấu này giúp Rush tải nặng mà không bị xệ xe, leo đèo dốc khoẻ hơn, độ bền cầu cứng tốt, ít khi bảo dưỡng.

Ba điểm khác biệt này tạo nên tính thực dụng trong vận hành của Rush. Người lái dễ dàng vượt qua nhiều địa hình, cảm giác lái êm và ổn định hơn trên đường xấu, có thể đi off-road nhẹ. Đây cũng là lý do giúp Rush thành công ở những thị trường chú trọng tính hữu dụng của mẫu xe.

Hệ thống khung gầm dạng lai, giảm xóc đa liên kết với các thanh cân bằng và hệ dẫn động cầu sau dạng cầu cứng tạo nên tính thực dụng trong vận hành của Rush.

Phiên bản năm 2021 được nâng cấp màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch kết nối smartphone, tích hợp camera lùi rõ nét, giúp lái xe an toàn hơn. Đồng thời, Toyota Việt Nam cũng đưa ra chương trình khuyến mại tặng một năm bảo hiểm vật chất chính hãng trị giá 8,7 triệu đồng cho khách hàng mua xe trong năm nay. Công ty Tài chính Toyota cũng hỗ trợ khoản vay đến 80% giá trị xe. Với khoảng 127 triệu đồng ban đầu, khách hàng có thể sở hữu Rush với mức chi trả khoảng 6,8 triệu đồng/tháng.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Yên Châu, Sơn La) chia sẻ: “Tôi mua Rush được 2 năm. Do sống ở miền núi nên tôi chọn xe phù hợp nhu cầu di chuyển chứ không chạy theo vẻ ngoài hào nhoáng. Tôi cảm thấy Rush thực sự hữu dụng. Những lần vào đường đất, nếu không có Rush với cầu sau cùng gầm cao thì tôi đành chịu”.

Toyota Rush 2021 tích hợp camera lùi rõ nét, giúp lái xe an toàn hơn.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thành (Ninh Thuận), thành viên hội Toyota Rush Việt Nam, cho biết: “Phân khúc xe phổ thông 7 chỗ giá 600-700 triệu đồng hiện nay có khá nhiều mẫu, nhưng Toyota Rush là giải pháp kinh tế và hiệu quả cho những ai thích xe dẫn động cầu sau như tôi. Với giá bán lẻ khoảng 700 triệu đồng (lăn bánh biển số Ninh Thuận), Rush đáp ứng khá tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của tôi”.

Sau một lái lái Rush trên nhiều địa hình, anh Thành nhận xét, xe gọn, tay lái nhẹ nên dễ di chuyển trong hẻm nhỏ; đi trong phố cũng thoải mái. Trên quốc lộ, Rush dễ dàng đạt tốc độ 90km/h. Dù chưa đi cao tốc nhưng anh Thành từng thử lên 110km/h, xe tăng tốc tốt, tay lái đầm, chắc, không ồn. Đối với đường đèo, xe chở khoảng 420-430 kg vẫn leo tốt, không đuối, cảm giác leo hay đổ đèo, ôm cua khá yên tâm. Đường trơn ngập nước, lầy lội cũng không thể làm khó mẫu xe này.

Toyota Rush 2021 chưa có bệ tỳ tay. Tuy nhiên theo anh Thành, đây không phải là vấn đề lớn, có thể bổ sung. Vì xe nhỏ nên không gian hàng ghế 2 và 3 không cho cảm giác rộng rãi, thoải mái nhưng cũng không tù túng, chật chội. Một trong những chi tiết tuy nhỏ nhưng được anh Thành đánh giá cao là máy lạnh có thể điều chỉnh nhiệt độ với mức 0,5 độ/nấc.

Toyota Rush có khả năng tăng tốc tốt, tay lái đầm, chắc, không ồn, cho cảm giác yên tâm khi leo/đổ đèo, ôm cua.

Ở phân khúc xe đa dụng 7 chỗ giá dưới 700 triệu đồng, Rush là một trong số ít mẫu xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao theo ASEAN NCAP vớicác trang bị an toàn chủ động và bị động, như 6 túi khí, hệ thống phanh ABS, EBD, BA, VSC, TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, camera cảm biến lùi… Tất cả yếu tố này giúp người lái luôn an tâm trên mọi hành trình.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi trong tháng của Toyota tại website www.toyota.com.vn.