Toyota Innova 2023 ra mắt - dáng như SUV, có phiên bản hybrid

Toyota Innova 2023 vừa được ra mắt tại Indonesia. Xe được thay đổi ngoại hình, nội thất và có thêm bản động cơ 2.0L hybrid.

Sau nhiều thông tin được hé lộ, Toyota Innova 2023 đã được cho ra mắt tại Jakarta, Indonesia. Ở thế hệ mới, mẫu MPV được nâng cấp toàn diện, từ ngoại hình, nội thất, trang bị đến động cơ.

Indonesia cũng là thị trường đầu tiên cho ra mắt Toyota Innova 2023. Ngoài ra, đây cũng là mẫu xe Toyota hybrid đầu tiên được sản xuất trong nước, cụ thể là tại nhà máy Karawang, Tây Java. Sau Indonesia, mẫu MPV sẽ được giới thiệu tại Ấn Độ vào ngày 25/11.

Toyota Innova 2023 có ngoại hình cứng cáp mang hơi hướm SUV. Ảnh: Zigwheel.

So với thế hệ cũ, ngoại hình của Toyota Innova 2023 trông khác biệt, mang những đường nét hơi hướm SUV pha trộn với nét đặc trưng của xe MPV. Xe được xây dựng trên nền tảng TNGA:GA-C.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng thiết kế mới, góc cạnh hơn, đèn định vị thanh mảnh ẩn bên trong. Lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn có viền mạ chrome. Cản trước cũng được làm lại cứng cáp hơn với các hốc gió được mở rộng.

Đường nét SUV được thể hiện rõ hơn ở phần hông xe, với các vòm bánh xe mở rộng tạo tính cơ bắp. Ở phía sau, đèn hậu LED nằm ngang, nối liền bằng một dải chrome, cản sau cũng được làm dày hơn.

Bên trong nội thất cũng được làm mới với cách phối màu nâu-đen. Bảng điều khiển trung tâm được làm lại cao hơn, phía trên là màn hình giải trí đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, xe còn được trang bị phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.

Về tiện nghi, điểm nhấn đáng chú ý trên Innova mới là cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, sạc không dây... Hàng ghế thứ 2 trên mẫu MPV mới có tùy chọn ghế dạng thương gia. Cửa điều hòa vẫn được lắp trên trần.

Tại Indonesia, Toyota Innova 2023 có 5 phiên bản gồm G AT, G AT Hybrid, V AT, V AT Hybrid và Q AT Hybrid. Xe có 2 biến thể động cơ gồm động cơ xăng 2.0L và hybrid 2.0L. Biến thể động cơ diesel đã được loại bỏ trên thế hệ mới.

Nội thất của mẫu MPV cũng được cải tiến trông hiện đại hơn. Ảnh: Zigwheel.

Thông số kỹ thuật cụ thể của các bản động cơ chưa được hé lộ, nhưng các chuyên gia dự đoán động cơ 2.0L hybrid có thể tạo ra công suất 172-182 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,3-5 lít/100 km.

Toyota Innova 2023 có giá bán dao động 419-614 triệu Rupiah, tương đương 26.670- 39.080 USD . Với việc được giới thiệu tại Đông Nam Á và lắp ráp ở Indonesia, khả năng cao Innova mới sẽ được ra mắt tại Việt Nam trong năm sau, khi thế hệ hiện hành của mẫu xe này đã mất dần sức hút và không còn đủ sức cạnh tranh với nhóm MPV giá rẻ. Trong 10 tháng đầu năm 2022, doanh số Innova tại Việt Nam chỉ đạt 2.537 xe.