Toyota Hilux quay lại thị trường, Isuzu D-max vượt mặt Mazda BT-50

Phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam trong tháng 3 ghi nhận sự trở lại của Toyota Hilux với doanh số khả quan sau thời gian dài dừng bán.

Doanh số phân khúc bán tải trong tháng 3 đạt 2.052 xe. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam không có quá nhiều sự xáo trộn khi Ford Ranger vẫn là mẫu xe áp đảo toàn bộ đối thủ. Trong khi đó doanh số của Isuzu D-max trong tháng 3 bất ngờ tăng mạnh, vượt qua Mazda BT-50 sau thời gian dài "đội sổ".

Theo báo cáo từ Hiệp hội những nhà sản xuất ôtô (VAMA), doanh số của cả phân khúc bán tải trong tháng cuối của quý I đạt 2.052 xe, tăng gần 36% so với tháng trước đó. Cả quý I, nhóm xe này bán được 4.745 chiếc, trong đó hơn 77% doanh số thuộc về "vua bán tải" Ford Ranger.

Doanh số Mitsubishi Triton tăng gấp 2,5 lần

Trong tháng 3, doanh số của Mitsubishi Triton đã dần tăng trưởng ổn định. Cụ thể, Mitsubishi Việt Nam bán được 355 chiếc Triton, tăng 143% so với tháng trước đó. Tuy nhiên so với cùng kỳ, số lượng bán ra của mẫu bán tải này vẫn thấp hơn khoảng 9,2%.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, Mitsubishi Việt Nam đã trao đến tay khách hàng 584 chiếc Triton, tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy thứ nhì phân khúc. Mẫu bán tải này hiện được phân phối tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 4 phiên bản, giá bán dao động 690-905 triệu đồng.

Doanh số Mitsubishi tăng gấp 2,5 lần trong tháng 3 Bảng xếp hạng doanh số phân khúc bán tải trong tháng 2-3 (số liệu: VAMA) Nhãn Ford Ranger Mitsubishi Triton Isuzu D-max Mazda BT-50 Toyota Hilux Tháng 2 xe 1218 146 61 85 0 Tháng 3

1480 355 117 90 10

Trong khi đó, Toyota Hilux cũng dần quay trở lại cuộc đua doanh số của phân khúc khi bán được 10 xe trong tháng 3, tương đương doanh số của mẫu xe này trong cả năm 2022. Trước đó, Toyota Việt Nam đã ngừng phân phối Hilux trong một năm do chưa đáp ứng điều kiện khí thải Euro 5.

Cuối tháng 3 vừa qua, nhiều đại lý đã nhận đặt cọc và mở bán mẫu xe phiên bản thế hệ mới. Tuy nhiên theo khảo sát của Zing, lượng xe ở đợt đầu tiên có phần "nhỏ giọt" khiến khách hàng nếu có nhu cầu nhận sớm Toyota Hilux phải mua kèm gói phụ kiện của đại lý.

Toyota Hilux đã quay lại thị trường Việt Nam từ cuối tháng 3. Ảnh: Bối Hạ.

Năm 2022, trước khi rút khỏi thị trường, Toyota Hilux chỉ đạt doanh số 10 xe sau 12 tháng, trở thành mẫu ôtô bán chậm thứ nhì trong toàn bộ dải sản phẩm của Toyota tại Việt Nam.

Isuzu D-Max vượt qua Mazda BT-50

Trong tháng 3, Isuzu D-Max bán được 117 xe, tăng gần 92% so với doanh số tháng trước đó. Tuy nhiên so với cùng kỳ, số lượng bán ra của mẫu bán tải này vẫn thấp hơn khoảng 11,3%. Đây cũng là tháng đầu tiên trong năm doanh số Isuzu D-Max vượt qua Mazda BT-50, trở thành mẫu bán tải bán chạy thứ 3 thị trường.

Mức tăng trưởng tốt trong tháng 3 giúp mẫu xe này rút ngắn khoảng cách với Mazda BT-50 trên cuộc đua doanh số. Lũy kế 3 tháng đầu năm, Isuzu Việt Nam trao đến tay khách hàng 235 chiếc D-max. Trong khi đó, Mazda BT-50 cũng kịp nâng số lượng xe tiêu thụ cả quý I lên 260 xe.

Số lượng xe Isuzu D-Max bán ra đạt 117 xe trong tháng 3. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Doanh số của Mazda BT-50 tăng nhẹ trong tháng 3. Cụ thể, Mazda Việt Nam bán được 90 chiếc BT-50, cao hơn tháng trước 5 chiếc, tương đương mức tăng 5,9%.

Hiện tại, Isuzu D-Max được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá bán trải dài 650,1-880 triệu đồng. Thaco phân phối Mazda BT-50 cũng với 4 phiên bản nhưng giá niêm yết cao hơn, dao động 659-849 triệu đồng.

"Vua bán tải" áp đảo toàn phân khúc

Tổng lượng xe Ford Ranger bán ra trong tháng 3 đạt 1.480 xe, tăng 21,5% so với tháng 2. So với cùng kỳ (938 xe), số lượng xe được bán ra thị trường cũng tăng gần 60%.

Sau 3 tháng đầu năm, Ford Ranger đạt doanh số 3.656 chiếc, bán chạy thứ ba của thị trường ôtô Việt Nam trong quý I. Mẫu xe này tiếp tục giữ vững danh hiệu "vua bán tải" khi chiếm hơn 77% doanh số cả phân khúc trong quý I, cao gấp 13 lần số lượng tiêu thụ của Isuzu D-max hay Mazda BT-50.

Ford Ranger lọt nhóm 3 xe bán chạy nhất thị trường trong quý I. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Vừa qua, nhiều đại lý và nhân viên tư vấn của Ford Việt nam đã thông báo về việc điều chỉnh giá cho toàn bộ dòng xe Ranger của hãng, áp dụng từ ngày 1/5. Theo đó, tất cả phiên bản Ranger được tăng giá 10-20 triệu đồng, trừ phiên bản AT 4x4.

Cụ thể, Ford Ranger XL MT 4x4 có mức tăng thấp nhất, 10 triệu đồng, từ đó đưa giá niêm yết của phiên bản này lên mức 669 triệu đồng. Wildtrak AT 4x4 cũng được điều chỉnh tăng từ 965 triệu đồng lên 979 triệu đồng.

XLS AT 4x4, XLS AT 4x2 là 2 phiên bản có mức tăng mạnh nhất trong đợt điều chỉnh này của Ford. Sau điều chỉnh, giá niêm yết của 2 mẫu xe này lần lượt là 776 và 707 triệu đồng. Đợt điều chỉnh này cũng công bố mức giá niêm yết của mẫu xe mới Ford Ranger Sport AT 4x4.