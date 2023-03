Toyota Hilux 2023 mở bán tại Việt Nam, tăng giá gần 180 triệu đồng

Toyota Hilux 4x2 AT được bán với giá 852 triệu đồng, đắt hơn bản cũ 178 triệu đồng. Động cơ được nâng cấp để đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Toyota Việt Nam đã đăng tải thông tin mẫu xe bán tải Hilux, mẫu xe này từng "âm thầm" rút khỏi thị trường từ đầu năm ngoái do các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn khí thải. Ở lần quay trở lại này, Toyota Hilux hiện tại chỉ có phiên bản 4x2 AT.

Mức giá mới của phiên bản này là 852 triệu đồng, ở đời cũ giá bán là 674 triệu đồng. Mức tăng gần 180 triệu đồng khiến Toyota Hilux gặp nhiều khó khăn khi đặt cạnh các đối thủ.

Thông tin Hilux 2023 trên website Toyota Việt Nam.

Nguồn tin của Zing cho biết Toyota Hilux 2023 phiên bản cao nhất sẽ có giá hơn 1 tỷ đồng , mức giá này cao hơn Ford Ranger Wildtrak (965 triệu đồng) lẫn Nissan Navara Pro-4X (970 triệu đồng).

Động cơ trên Hilux 2023 là loại diesel 2.4L, 4 xy-lanh. Khối động cơ này sản sinh công suất 148 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Phiên bản 4x2 AT không có Toyota Safety Sense, xe chỉ được trang bị những công nghệ an toàn quen thuộc như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...

Toyota Hilux có doanh số chỉ 10 chiếc trong năm 2022.

Toyota Hilux 4x2 AT được bán với 6 tùy chọn màu sơn, giá bán 852 triệu đồng và tăng lên 860 triệu đồng nếu chọn màu trắng ngọc trai. Khả năng cao Toyota Việt Nam sẽ sớm mang về các phiên bản còn lại của Hilux gồm 4x2 MT, 4x4 AT, 2.8 4x4 MT, 2.8 4x4 AT.

Trong năm 2022, doanh số Toyota Hilux chỉ đạt 10 chiếc. Giá bán tăng cao sẽ gây khó khăn cho mẫu xe bán tải này trong cuộc chiến doanh số với Ford Ranger, Mitsubishi Triton lẫn Nissan Navara.