Tour đi Phú Quốc bắt đầu giảm nhiệt, khách đi nước ngoài tăng dịp 30/4

Sau thời gian dài "gây bão", giá vé máy bay đi Phú Quốc (Kiên Giang) có dấu hiệu giảm nhiệt. Các công ty lữ hành cũng bắt đầu xả vé máy bay, phòng hay combo du lịch.

Chỉ còn 4 ngày, dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm sẽ bắt đầu. Đa số công ty đã bán xong các sản phẩm tour, combo du lịch. Tuy nhiên, một số lại loay hoay đi xả lỗ sau khi "ôm" quá nhiều.

Phú Quốc hạ nhiệt

Quãng thời gian vé máy bay đi Phú Quốc "đu đỉnh" đã qua. Từ giá thấp nhất khoảng 6 triệu đồng/người/khứ hồi (đi từ Hà Nội), khi dịp 30/4-1/5 đã cận kề, giá vé máy bay cho chặng này đã giảm xuống còn khoảng 4,1 triệu đồng/người/khứ hồi (giờ bay đẹp, từ 29/4-2/5).

Trong khoảng thời gian tương tự, chặng bay TP.HCM đi Phú Quốc cũng giảm khoảng 1 triệu đồng, còn 2,9 triệu đồng/người/khứ hồi.

Giá combo, vé máy bay đi Phú Quốc đang hạ dần dù sát ngày nghỉ lễ. Ảnh: Anh Tú.

Ông Nguyễn Đức Việt, CEO WE Travel cho biết dù được đẩy giá rất cao giai đoạn đầu, Phú Quốc lại còn dư rất nhiều vé máy bay, phòng khách sạn khi dịp lễ đến gần. Lý do là do các bên đã "ôm" quá nhiều vé máy bay, phòng khách sạn và thực tế nhu cầu giai đoạn đầu của du khách cũng là rất cao.

Doanh nghiệp này cũng không tập trung vào thị trường Đà Nẵng hay Phú Quốc dịp này do khách đã đi nhiều từ dịp lễ giỗ Tổ trước đó. Thay vào đó, họ tập trung thị trường du lịch quanh Hà Nội, du thuyền Hạ Long.

"Công ty không còn gì để bán, chỉ tập trung hỗ trợ khách hàng cũng như phát triển sản phẩm hè. Giá combo hay vé máy bay đi Phú Quốc ban đầu bị đẩy lên quá cao, khó tiếp cận. Nhìn chung, giá các điểm nghỉ dưỡng ở Hà Nội hay du thuyền Hạ Long cũng tăng dịp lễ nhưng dễ tiếp cận hơn. Lý do là du khách bớt được khoản vé máy bay. Chi 5-6 triệu đồng/người cho vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội là quá đắt", ông Việt nhận xét.

Với công ty du lịch Best Price, tình hình cũng khả quan khi số lượng tour gần như kín chỗ. Một số dịch vụ của họ đã được bán hết từ đầu tháng 4. Đại diện công ty cho biết số lượng khách đặt tour, combo trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay tăng 30% so với năm ngoái.

Theo công ty lữ hành Best Price, giá tour năm nay cao hơn khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí vận hành, xe cộ, khách sạn tương đối ổn định. Tuy nhiên, giá vé máy bay bị đẩy lên quá đà lại là vấn đề.

Khách chuộng đi nước ngoài

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày. Khoảng thời gian này không quá dài nhưng đủ để du khách thực hiện một số chuyến du lịch nước ngoài gần.

Trả lời Zing, ông Đặng Duy Khánh, Trưởng phòng Kinh doanh Group Tours cho biết du khách chuộng các tour có thời gian ngắn, trung bình như Thái Lan (5 ngày) và Dubai (6 ngày).

"Nhìn chung, đi nước ngoài hay trong nước dịp này đều phải trả nhiều tiền hơn. Giá vé máy bay cao, các công ty tour cũng cần có hoa hồng cho nhân viên. Tuy nhiên, sau 2 năm không được đi đâu, khách đang muốn đi nước ngoài nhiều hơn. Thủ tục đi các điểm như Thái Lan, Bali (Indonesia) hay Dubai (UAE) đều dễ dàng", ông Khánh cho biết.

Nhiều du khách chọn đi nghỉ ngắn ngày dịp 30/4-1/5. Ảnh: Klook.

Trong khi đó, Saigontourist cũng nhận được lượng lớn đặt hàng trong dịp lễ. Công ty này đã chốt được 60 đoàn khách Việt đi Mỹ, Dubai, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan dịp lễ. Đại diện công ty cũng đồng quan điểm nhu cầu du lịch nước ngoài của khách Việt đang cao và thủ tục nhập cảnh ở nhiều điểm đến cũng thuận tiện.

Từ 25/4, Singapore cũng bỏ thủ tục kiểm tra với khách nhập cảnh đã tiêm đủ mũi vaccine. Điều này cũng khiến nhu cầu du lịch của khách Việt tăng cao - theo doanh nghiệp lữ hành Vietravel.

Nhìn chung, đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 được các công ty xem như bước đệm hoàn hảo cho du lịch hè. Dự đoán từ nhiều doanh nghiệp cho thấy Bali và Thái Lan sẽ tiếp tục "giữ nhiệt" trong những tháng hè. Dubai, thị trường "hot" vừa qua, có thể giảm nhiệt do tình hình thời tiết nắng nóng. Nhiều công ty cũng đang chờ đợi động thái từ Hàn Quốc, Nhật Bản để triển khai các sản phẩm ngắm lá đỏ, lá vàng.