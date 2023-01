Tour đi nước ngoài tăng dịp cận Tết

Kỳ nghỉ dài đến một tuần, các tour du lịch nước ngoài dịp Tết Nguyên đán năm nay được ưu tiên lựa chọn hơn điểm đến trong nước.

Ảnh: Soichiro Koriyama

Theo khảo sát từ các công ty lữ hành, năm nay đánh dấu sự trở lại của các tour Tết đi nước ngoài sau 2 năm cửa đóng then cài vì dịch bệnh. Du khách có nhiều lựa chọn điểm đến, do đó các tour nước ngoài chiếm ưu thế hơn so với tour nội địa quen thuộc.

Các điểm du lịch ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á có thời gian bay ngắn, chi phí vừa phải, được đa số khách hàng lựa chọn vào dịp Tết này.

Sức mua tour cận Tết tăng

Trả lời Zing, ông Phan Hải Đăng, trưởng phòng marketing Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt, cho biết sức mua tour những ngày cận Tết đang có dấu hiệu tăng lại do khách hàng đổ xô đặt các tour giờ chót đang có chương trình khuyến mại lớn.

"Nhu cầu tour nước ngoài năm nay cao hơn so với các tour trong nước, chiếm hơn 70% số khách hàng khởi hành. Có khoảng 500 lượt khách khởi hành đi nước ngoài vào dịp Tết", ông Hải Đăng thông tin.

Theo đó, các tour Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) được du khách ưu tiên lựa chọn. Ngoài ra, tour châu Âu giá cao cũng kín khách đặt từ sớm. Bên cạnh đó, các tour nổi bật tại Đông Nam Á như Thái Lan vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách Việt.

Du khách đi Thái Lan cận Tết vì vé máy bay TP.HCM - Hà Nội đắt đỏ. Ảnh: Anh Tú.

Tương tự, bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông công ty lữ hành Vietluxtour, cũng nhận định so với cùng kỳ năm trước, thị trường du lịch năm nay sôi động hơn vì sản phẩm du lịch trong và ngoài nước đa dạng.

Hiện tại, đơn vị này đã hoàn tất hơn 95% kế hoạch kinh doanh tour Tết Nguyên đán 2023. Các tour xa ở thị trường Châu Âu, Đông Bắc Á đã ngưng nhận khách từ cuối tháng 12/2022, các tuyến Đông Nam Á (không cần visa) cũng chỉ còn vài chỗ cuối.

Đại diện truyền thông BenThanh Tourist cũng xác nhận nhu cầu khách đặt tour tăng cao trong dịp Tết sắp tới. Để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023, công ty này đã chuẩn bị hơn 100 chương trình tour với nhiều ngày khởi hành khác nhau, đồng thời phải tăng cường thêm lượng tour khi nhận thấy nhu cầu du lịch của khách tăng cao tại các điểm đến như Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan…

Tour nước ngoài chiếm ưu thế

Theo các công ty lữ hành, nhu cầu du lịch nước ngoài vào dịp Tết tăng cao là do kỳ nghỉ dài, nhiều điểm đến quen thuộc với thị trường khách Việt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... tạo điều kiện thuận lợi cho du khách xin visa.

"Lượng du khách đặt tour đi nước ngoài cao hơn rất nhiều so với tour trong nước. Các tour Tết đi nước ngoài của công ty phần lớn kín chỗ rất sớm. Tỷ lệ khách đặt tour du lịch nước ngoài chiếm tới 70% trong mùa Tết năm nay", đại diện BenThanh Tourist chia sẻ.

Trong khi đó, các điểm đến ở Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Phillipines có ưu thế gần về địa lý, giao thông dễ dàng, chi phí hợp lý, nên duy trì lượng khách ổn định.

Bảo tàng kem ở Singapore. Ảnh: Bích Phương.

Du khách Mai Lan (quận 7, TP.HCM) chia sẻ không tính hai năm dịch bệnh, gia đình chị có thói quen du lịch vào dịp Tết, thường sau mùng 2.

"Năm nay, cả nhà đi Thái Lan vì vé máy bay đợt Tết rẻ hơn gần một nửa so với đợt hè. Hơn nữa, chỉ có dịp Tết là cả nhà đều được nghỉ nên dễ sắp xếp lịch trình. Chi phí đi Thái Lan bây giờ cũng không tốn kém hơn so với các điểm đến trong nước là mấy", chị Lan bày tỏ.

Ngoài các điểm đến châu Á, các tuyến châu Âu, Mỹ, Australia khá nhộn nhịp trong đợt Tết này. Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông công ty lữ hành Vietluxtour cho biết thị trường này được một phân khúc ngách khách trung và cao cấp chọn đặt nhiều cho mùa Tết. Đa phần du khách Việt chọn các sản phẩm trọn gói, khởi hành theo lịch định kỳ. Ngoài ra, du khách có xu hướng lựa chọn các tour này để kết hợp thăm thân dịp Tết.

Chị Linh Hương (Hà Nội) chia sẻ đã kết hôn với chồng người Mỹ cách đây hai năm tại Việt Nam, nhưng hai vợ chồng chưa có dịp về thăm quê nội vì dịch bệnh và công việc. Tết năm nay chị Hương và chồng mới sắp xếp được thời gian tranh thủ sang Mỹ vào dịp Tết và ở lại đó thăm gia đình thêm khoảng một tháng mới về nước.

"Hai vợ chồng mình mua tour 10 ngày 9 đêm liên tuyến đông tây giá khoảng 90 triệu đồng, khởi hành từ mùng 2 Tết. Mình chuẩn bị cho chuyến đi này từ tháng 11 vì sợ thời điểm cuối năm bận rộn hoặc nhiều khi công ty du lịch chốt đoàn không còn chỗ", chị Hương nói.

Không bùng nổ như dịp hè

Mặc dù nhu cầu đặt tour Tết nhộn nhịp, so với dịp hè sức nóng vẫn không bằng. Đại diện công ty Du Lịch Việt cho rằng dịp Tết khó tạo bùng nổ vì vé máy bay dịp này tăng quá cao, dẫn đến giá tour tăng, sức mua tour không thể bằng.

Bậc thang Tây Ban Nha (Spanish Steps) ở Rome (Italy) ken đặc người vào tháng 8/2022. Ảnh: Lý Dật Thụ.

Tương tự, bà Trần Bảo Thu nhận định Tết Nguyên đán năm nay khá cận Tết Dương lịch nên lượng khách cũng có cao điểm nhưng khá ngắn hạn. Trong khi hè thì thời gian dài hơn, du khách có khoảng thời gian rộng rãi cho kế hoạch du lịch du lịch không chỉ 1-2 lần.

Ngoài ra, du khách đặt tour trong dịp Tết có xu hướng đặt từ rất sớm. Theo đại diện BenThanh Tourist, đến giữa tháng 12, cơ bản 95% tour của công ty đã kín chỗ và tính đến thời điểm hiện tại tất cả các chương trình du lịch Tết trong và ngoài nước của đã khóa sổ, không nhận thêm khách.