T.O.P gạch tên Big Bang, xác nhận rời nhóm

Ngày 31/5, tờ Xports News đưa tin T.O.P gián tiếp xác nhận rời nhóm Big Bang. Cụ thể, nam rapper chia sẻ một bài viết liên quan đến bản thân trên tờ Osen nhưng dùng dấu X gạch vào tên Big Bang. Cùng lúc, anh chia sẻ bài viết có tiêu đề: “T.O.P trở lại sau khi rời Big Bang và đang chuẩn bị album mới”.

Ngoài ra, khi người hâm mộ hỏi: “Anh rời Big Bang rồi sao?”, nam rapper trả lời: “Tôi đã rời nhóm”. T.O.P tiếp tục: “Tôi nói với các bạn rằng tôi rời đi và đang đối mặt với một chương mới của cuộc đời”.

Đầu tháng 2/2022, T.O.P xác nhận rời YG Entertainment sau 16 năm. Tuy nhiên, công ty giải trí cho biết nam rapper vẫn là thành viên của Big Bang. Thời điểm đó, anh cũng cùng nhóm nhạc phát hành bài hát mới mang tên Still Life.

T.O.P sinh năm 1987 và ra mắt với tư cách thành viên của Big Bang vào năm 2006. Anh đảm nhận vai trò rapper và có nhiều sản phẩm solo thành công. T.O.P đang chuẩn bị cho chuyến du hành vũ trụ với tư cách thành viên của Dự án Dear Moon.

Năm 2017, khi đang ở trong quân ngũ, anh bị Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul truy tố vì sử dụng chất gây nghiện. Thành viên nhóm Big Bang bị cáo buộc sử dụng cần sa 4 lần vào tháng 10/2016. Sau vụ việc, T.O.P bị phạt 2 năm tù treo và 10 tháng tù giam nếu tái phạm. Suốt nhiều năm qua, anh dừng hoạt động và bị công chúng tẩy chay.

