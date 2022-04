T.O.P (Big Bang) bị fan BlackPink chỉ trích

Việc T.O.P xóa tên BlackPink trong bài đăng đang khiến người hâm mộ tức giận. Họ chỉ trích và cho rằng nam rapper thù ghét đàn em.

Ngày 19/4, tờ Mydaily đưa tin T.O.P (thành viên nhóm Big Bang) đang bị cộng đồng fan của BlackPink chỉ trích. Lý do là vào ngày 18/4, T.O.P chia sẻ lại một bài viết về màn tái hợp bất ngờ của 2NE1 tại Lễ hội âm nhạc Coachella 2022. Trong bài đăng về việc 2NE1 trở thành nhóm nhạc nữ thứ hai từng biểu diễn tại Coachella. Tuy nhiên có một phần hashtag nhắc đến BlackPink đã bị T.O.P xóa.

Điều này gây ra phản ứng dữ dội, đặc biệt với các Blink (tên fan của BlackPink). Nhiều người cho rằng việc xóa tên BlackPink khỏi bài đăng là mờ ám và không cần thiết. Nếu thành viên Big Bang muốn chúc mừng 2NE1 tái hợp tại Coachella có thể tìm bài đăng không đề cập đến BlackPink.

T.O.P và bài đăng gây tranh cãi.

YG Entertainment được biết đến với tên gọi "YG Family". Người hâm mộ coi họ như một gia đình chứ không đơn thuần là tiền bối, hậu bối trong cùng công ty. Do đó, cách T.O.P xóa tên BlackPink khiến khán giả tức giận. Họ buộc tội T.O.P thù ghét nhóm nhạc nữ 4 thành viên.

Tuy nhiên, nhiều người bênh vực T.O.P với lý do nam rapper chỉ đang cố gắng ăn mừng sự tái hợp của 2NE1 và không có ác ý. Ngoài ra, vì T.O.P không còn là thành viên của YG Entertainment, nên khán giả cho rằng việc rapper không đề cập đến BlackPink là để tránh bị nói lợi dụng tên tuổi của đàn em nhằm gây chú ý.

Vì đã tuyên bố rời YG Entertainment nên T.O.P cẩn thận khi nhắc đến nghệ sĩ trực thuộc công ty cũ, đặc biệt các thần tượng nữ. Hơn nữa, T.O.P thân thiết với 2NE1 vì họ có thời gian hoạt động tương đồng nhau. Trong khi đó, BlackPink ra mắt sau Big Bang nhiều năm.

2NE1 bất ngờ tái hợp trên sân khấu Coachella Valley Music and Arts Festival, tổ chức tại California, Mỹ vào ngày 16/4 (giờ địa phương). CL được mời tham gia lễ hội âm nhạc. Nữ rapper chủ động đề nghị ba thành viên Sadara, Park Bom, Minji cùng tham gia. Họ cùng nhau hát I Am The Best.