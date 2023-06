Top 10 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ

Để có được khối tài sản như ngày hôm nay, bà Gail và chồng Larry (mất năm 2009) đã biến một đại lý của Toyota thành tập đoàn phân phối ôtô lớn thứ 8 ở Mỹ - Larry H. Miller Group. Sau đó, vào năm 2021, bà đã bán lại công ty cho Asbury Automotive với giá 3,2 tỷ USD . Ngoài tập đoàn nói trên, vợ chồng bà còn mua đội bóng rổ Utah Jazz NBA vào năm 1986 với giá 22 triệu USD , sau đó đến năm 2020, bà đã bán lại Utah cho tỷ phú Ryan Smith với giá 1,66 tỷ USD và giữ một số ít cổ phần. Năm 2018, bà xuất bản cuốn sách "Courage To Be You: Inspiring Lessons From An Unexpected Journey".