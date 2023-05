Tổng giám đốc Phát Đạt muốn bán gần 19 triệu cổ phiếu PDR

Ông Bùi Quang Anh Vũ đăng ký bán 18,7 triệu cổ phiếu công ty nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Cuối năm ngoái, vị này từng mua vào hơn 18 triệu cổ phiếu PDR để "cứu" thanh khoản.

Công ty CP Bất động sản Phát Đạt (PDR) mới đây phát thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc Phát Đạt - đăng ký bán 18,7 triệu cổ phiếu PDR với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch sẽ được tiến hành từ ngày 22/5 đến 22/6 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu hoàn tất toàn bộ giao dịch, vị lãnh đạo sẽ giảm lượng cổ phiếu nắm trong tay xuống còn 2,4 triệu đơn vị, tương đương 0,37% vốn. Trước đó, ông Vũ nắm 21,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,16%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PDR chốt phiên giao dịch 17/5 ở mốc 13.400 đồng/đơn vị. Nếu cố định theo thị giá này, Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ dự kiến thu về 250 tỷ đồng .

Cổ phiếu PDR từng mất thanh khoản giai đoạn tháng 11/2022. Ảnh: TradingView.

Cuối năm 2022, thời điểm mã PDR giảm sàn hàng chục phiên liên tiếp và mất thanh khoản, ông Vũ từng đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu. Dẫu vậy sau khi kết thúc thời gian đăng ký, ông chỉ mua vào thành công hơn 18 triệu cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, Phát Đạt chỉ thu về hơn 192 tỷ đồng , giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2022. Sau khi trừ giá vốn, chi phí và thuế, Phát Đạt lãi ròng hơn 22 tỷ đồng , giảm tới 92% so với mức lợi nhuận 279 tỷ đồng vào quý I năm ngoái nhưng khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ hơn 229 tỷ đồng ở quý trước đó.

Theo giải trình của doanh nghiệp, do tình hình khó khăn chung của thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản dẫn đến việc kinh doanh tại các dự án không thuận lợi. Đồng thời, Phát Đạt đã tiến hành tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Năm kinh doanh 2022, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.505 tỷ đồng , giảm 60% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm gần 40%, ở mức 1.161 tỷ đồng . Tổng tài sản tăng hơn 11% lên 20.552 tỷ đồng , trong khi vốn chủ sở hữu cũng tăng gần 14%, đạt 9.261 tỷ đồng .

Giai đoạn cuối năm 2022 và đầu 2023, công ty này chi gần 900 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn và tất toán các khoản nợ vay đến hạn. Ở thời điểm 31/12/2022, tổng nợ vay còn lại của Phát Đạt về khoảng 4.440 tỷ đồng (so với mức 5.265 tỷ đồng hồi cuối quý III/2023), trong đó có khoảng 2.510 tỷ đồng là trái phiếu.